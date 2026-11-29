خبرني - يعتقد كثيرون أن السجائر الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ"الفيب"، بديل أكثر أماناً من السجائر التقليدية، لكن دراسة أميركية جديدة تكشف أن جلسة تدخين إلكتروني واحدة، حتى من دون نيكوتين، تكفي لإحداث تأثيرات سلبية فورية على وظائف الأوعية الدموية.

انتشار متزايد بين الشباب

السجائر الإلكترونية أجهزة تعمل بالبطارية، تسخّن سائلاً لإنتاج رذاذ يُستنشق إلى الرئتين، وتأتي بنكهات متعددة تجعلها جذابة للشباب، فيما يتزايد استخدامها باستمرار.

وأجرى الدراسة فريق بقيادة الباحث فيليكس فيرلي، فيما عرضت نتائجها ماريان نبّوت، الطبيبة المقيمة في قسم الأشعة بجامعة أركنساس للعلوم الطبية.

ووفق المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستخدم نحو 6.5% من البالغين في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية، وترتفع النسبة إلى 15.5% بين من تتراوح أعمارهم بين 21 و24 عاماً، كما يستخدمها نحو 1.63 مليون طالب في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

ورغم أن هذه الأجهزة تحتوي على مواد كيميائية وسموم أقل من دخان التبغ، يؤكد الباحثون أنها قد تظل ضارة بوظائف الأوعية الدموية والصحة العامة.

3 جلسات تحت الرنين المغناطيسي

شملت الدراسة 41 مدخناً ومستخدماً للسجائر الإلكترونية تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً، يدخنون أو يستخدمون "الفيب" يومياً منذ أكثر من عام، إلى جانب مجموعة من 17 شخصاً لم يدخنوا قط.

وخضع المشاركون لفحصين بالرنين المغناطيسي، قبل وبعد كل من ثلاث جلسات منفصلة: تدخين سيجارة تقليدية، واستنشاق رذاذ سيجارة إلكترونية تحتوي على النيكوتين، وأخرى خالية منه.

ثم قارن الباحثون نتائج المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية بالفحوص الأساسية لمجموعة غير المدخنين، لمعرفة حجم الفروق بين الفئتين.

وقاس الباحثون سرعة تعافي تدفق الدم ومستويات الأكسجين بعد تقييد مؤقت، ومدى تصلب الشريان الأورطي، واستجابة أوعية الدماغ للتغيرات، واستهلاك الدماغ للأكسجين، ومرونة الشرايين السباتية في الرقبة.

النيكوتين ليس المتهم الوحيد

رصد الباحثون تغيرات في تدفق الدم ومستويات الأكسجين بعد جلسة واحدة من التدخين أو "الفيب"، واللافت أن هذه التغيرات حدثت بعد استخدام السجائر الإلكترونية بنوعيها، ما يشير إلى أن التأثيرات الفورية على الدورة الدموية لا تعود إلى النيكوتين وحده.

وتقول الباحثة الرئيسية ماريان نبّوت: "وجدنا أن تجربة السيجارة الإلكترونية أثّرت سلباً على عدد من المؤشرات أكبر مما أثرت عليه تجربة التدخين التقليدي"، موضحة أن تشبع الأكسجين في الدم الوريدي انخفض بعد كل جلسة، ما قد يشير إلى تراجع مؤقت في امتصاص الرئتين للأكسجين.

نتائج عكس التوقعات

توقع الباحثون أن تكون التأثيرات أقل لدى المدخنين المعتادين بسبب "التعود"، لكن النتائج جاءت عكس ذلك. وتقول نبّوت: "أظهرت الدراسة أن جلسة واحدة من الفيب تُحدث تأثيراً قابلاً للقياس على وظائف الأوعية الدموية، ومن المرجح أن يكون للتعرض المتكرر لهذا الرذاذ آثار طويلة الأمد على صحة القلب والأوعية".

ويشير الباحثون إلى أن الدراسة رصدت التأثيرات الفورية فقط، وأن هناك حاجة لدراسات طويلة الأمد لمعرفة ما إذا كانت هذه التغيرات المؤقتة قد تتحول إلى مشكلات صحية دائمة.

وتحمل النتائج رسالة واضحة للشباب في المنطقة العربية، حيث تنتشر السجائر الإلكترونية بنكهاتها المتعددة على أنها خيار "آمن"، بينما تشير الأدلة إلى أن تأثيرها على الأوعية الدموية يبدأ من الجلسة الأولى.