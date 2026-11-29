خبرني - بحثت دراسة نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تشرين الثاني 2026 قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على تبسيط المعلومات الصحية وتقديم شروحات مفهومة للأطفال والمراهقين، في وقت يتزايد فيه اعتماد الفئات العمرية الصغيرة على الإنترنت للحصول على إجابات عن الأسئلة الطبية.

وتناولت الدراسة إمكان استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في شرح المصطلحات الطبية وتقديم معلومات صحية بلغة تناسب أعمار المستخدمين، مع تقييم مدى دقة الإجابات ووضوحها واكتمالها من خلال مراجعة خبراء.

وأشارت النتائج إلى أن معظم المخرجات التي خضعت للمراجعة كانت دقيقة، وهو ما يدعم إمكانية الاستفادة من هذه الأدوات في تبسيط المعلومات الصحية، خصوصا عندما تكون المصطلحات الطبية معقدة أو يصعب على الأطفال والمراهقين فهمها.

لكن الباحثين شددوا على أن دقة الشرح لا تعني أن الذكاء الاصطناعي قادر على تقديم تشخيص طبي موثوق أو اتخاذ قرارات علاجية بصورة مستقلة، إذ يمكن أن ينتج إجابات تبدو مقنعة لكنها تتضمن معلومات ناقصة أو غير صحيحة.

وتبرز أهمية الدراسة مع توسع استخدام الإنترنت مصدرا للمعلومات الصحية لدى المراهقين؛ إذ أشارت إلى أن نحو ثلاثة أرباعهم قالوا إن الإنترنت كان أحدث مصدر رجعوا إليه للحصول على معلومات طبية.

ويثير ذلك تساؤلات بشأن طبيعة المعلومات التي تصل إلى هذه الفئة، ومدى قدرتها على التمييز بين النصائح الطبية الموثوقة والمحتوى المضلل، خصوصا في موضوعات مثل التغذية والصحة النفسية والأدوية والأعراض المرضية.

ويرى الباحثون أن الاستخدام الأكثر أمانا للذكاء الاصطناعي في هذا المجال يتطلب إشراف مختصين، مثل أطباء الأطفال والممرضين والعاملين في الصحة المدرسية، للتحقق من المعلومات قبل تقديمها إلى المستخدمين الصغار.

ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد في شرح معنى مرض أو فحص طبي، أو توضيح تعليمات صحية بلغة مبسطة، لكنها لا ينبغي أن تحل محل الطبيب عند ظهور أعراض أو الحاجة إلى تقييم الحالة.

كما أن تطوير أدوات صحية موجهة للأطفال يتطلب مراعاة العمر واللغة ومستوى المعرفة، إلى جانب حماية البيانات الشخصية والخصوصية، خصوصا عندما تتعامل التطبيقات مع معلومات تتعلق بالحالة الصحية أو التاريخ الطبي.

وتعكس الدراسة اتجاها أوسع نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التثقيف الصحي، وليس فقط في تحليل الصور الطبية أو مساعدة الأطباء على التشخيص. غير أن نجاح هذا الاستخدام يرتبط بوجود مراجعة بشرية وآليات واضحة لتصحيح الأخطاء، حتى لا تتحول سهولة الوصول إلى المعلومات إلى مصدر جديد للمخاطر الصحية.