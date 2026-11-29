خبرني - رفع لاعب المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، المحترف في نادي إف سي سيؤول الكوري الجنوبي منذ تموز 2024، يزن العرب، العلم الأردني خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الكوري، في مشهد يعكس حضور اللاعب الأردني في الملاعب الخارجية.

وتوج سيؤول بلقب الدوري الكوري للمرة السابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2016، بعد أن حسم البطولة مبكراً، قبل أن يختتم موسمه بفوز على دايجون هانا سيتيزن بنتيجة 4-1، السبت، في الجولة 37 من المسابقة.

وشهدت المباراة تسجيل العرب الهدف الرابع لسيؤول في الدقيقة 44 من الشوط الثاني، ليختتم الفريق احتفالاته باللقب بانتصار أمام جماهيره على ملعب سيؤول كأس العالم، بحضور 27,477 مشجعاً.

وكان سيؤول قد حسم اللقب في 24 تشرين الأول الماضي، بعد تعادله مع غانغوون بهدف لمثله، مستفيداً من تعثر منافسه أولسان، ليضمن التتويج قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

ويواصل العرب حضوره المميز في تجربته الاحترافية بالدوري الكوري، بعدما انضم إلى سيؤول في تموز 2024، ليصبح أول لاعب أردني يحترف في الدوري الكوري الجنوبي، ويقدم مستويات لافتة مع الفريق.