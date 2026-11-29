خبرني - عاقب ديبورتيفو ألافيس مضيفه ريال مدريد على أخطائه الدفاعية وتسرع مهاجميه، ليسقطه على أرضه ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو بفوز الضيوف بنتيجة 2-1.

وسجل ألافيس هدفيه عن طريق توني مارتينيز (د22) وأنخيل بيريز (د61)، فيما سجل هدف ريال مدريد الوحيد كيليان مبابي (د69).

وبهذه النتيجة، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 36 نقطة، والذي لعب مباراة أقل، وأتلتيكو مدريد الذي خطف الوصافة بفوزه على إلتشي، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة.

في المقابل، رفع ألافيس رصيده إلى 19 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات و4 تعادلات مقابل 5 هزائم.

ملاحظة: عدّلت أسماء الفريق واللاعبين والأخطاء اللغوية، لكن يُفضّل التأكد من ترتيب هدفي ألافيس ودقيقة الهدف الثاني قبل النشر.