خبرني - أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، السبت، الميدالية الفضية في الجولة الختامية من بطولة الجائزة الكبرى، المقامة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بعد بلوغه نهائي منافسات وزن تحت 68 كغم.

وحقق مصطفى ثلاثة انتصارات متتالية في طريقه إلى النهائي، الذي خسره أمام الإسباني أدريان فيسنتي يونتا بنتيجة 0-2، ليكتفي بالميدالية الفضية ويضيف 60 نقطة إلى رصيده في التصنيف الأولمبي، في إطار سعيه للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

واستهل اللاعب الأردني مشواره بالفوز على الكرواتي ماركو غولوبيتش 2-0 في دور الـ16، قبل أن يتجاوز التركي بيركاي إيرير بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي، ثم تغلب على الفرنسي سليمان ألافيليب 2-1 في الدور نصف النهائي.

وتعد هذه الميدالية السادسة لمصطفى في تاريخ مشاركاته ببطولة الجائزة الكبرى، رافعا رصيده إلى ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزيتين، علما بأنه أحرز برونزية الجولة الثالثة التي أقيمت في باريس هذا العام.

ورفعت فضية مصطفى حصيلة التايكواندو الأردنية في تاريخ البطولة إلى 21 ميدالية، موزعة على خمس ذهبيات وست فضيات وعشر برونزيات.

وتكتسب الجولة الختامية أهمية في سباق التأهل الأولمبي، إذ تصنف ضمن فئة 10 نجوم، وتأتي ثالثة من حيث قيمة النقاط التصنيفية بعد الألعاب الأولمبية وبطولة العالم، وتقتصر المشاركة فيها على أفضل 16 لاعبا ولاعبة في كل وزن.

وفي منافسات اليوم الأول، خرجت فادية الخرفان وصالح الشرباتي من الدور ربع النهائي، فيما ودع زيد الحلواني المنافسات من دور الـ16.

وتتواصل المشاركة الأردنية الأحد، بمنافسات رزان الرواشدة في وزن تحت 67 كغم، وجعفر الداود في وزن تحت 58 كغم.