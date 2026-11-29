خبرني - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، السبت، أن إيران استخدمت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في تطور لم يسبق الكشف عنه، وفق ما نقلته عن أشخاص مطلعين على العمليات.

وأوردت الصحيفة أن استخدام طهران للخدمة أثار غضب ماسك في الأسبوع الأول من آذار، بعدما خلص فريقه إلى أن إيران تستغل شبكة الاتصالات الفضائية لدعم حملتها العسكرية ضد القوات الأميركية، بالتزامن مع إطلاقها صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على قواعد أميركية في المنطقة، ردا على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران.

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على العمليات تأكيدهم استخدام إيران "ستارلينك" لدعم أنشطتها العسكرية، مشيرة إلى أن ماسك كان غاضبا أيضا بسبب استخدام الجيش الأميركي النسخة العسكرية من الخدمة، المعروفة باسم "ستارشيلد"، لتشغيل طائرات مسيّرة أحادية الاتجاه، بموجب اشتراك أرخص مخصص للعمليات البرية، وليس الجوية.

وبحسب الصحيفة، فإن تقريرا سريا عن الحرب قدم إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال الصيف، تضمن معلومات عن استخدام إيران التكنولوجيا لتنسيق تحركات قواتها ومراقبة عمليات الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه.

وأضافت أن شبكة "ستارلينك" شكلت وسيلة اتصال بديلة لطهران، في وقت ركزت فيه القوات الأميركية على إضعاف أنظمة الاتصالات التقليدية الإيرانية، وفق شخص مطلع على التقرير الذي أعدته القيادة المركزية الأميركية.

ولم تصدر القيادة المركزية نتائج تحقيقها في الهجوم الذي شنته طائرة مسيّرة إيرانية على منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت في الأول من آذار، وأسفر عن مقتل ستة عسكريين أميركيين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحيفة إن الوزارة لا تعلم بوجود تقرير للقيادة المركزية موجه إلى مكتب وزير الدفاع بشأن هذه المسألة، وامتنعت عن التعليق على استخدام إيران "ستارلينك" في عملياتها العسكرية أو على احتمال استخدام الخدمة في هجوم ميناء الشعيبة.

خلاف مع البنتاغون

وأفادت الصحيفة بأن غضب ماسك شمل أيضا استخدام الجيش الأميركي طائرات مسيّرة من طراز "لوكاس" (LUCAS)، وهي منظومة قتالية أميركية منخفضة التكلفة، تعتمد على اتصال "ستارشيلد"، رغم أن البنتاغون كان يدفع مقابل اشتراك مخصص للاستخدام الأرضي، لا للاستخدام الجوي الذي تبلغ كلفته خمسة أضعافه.

وكان ماسك قد كتب على منصة "إكس" في الأول من آذار أن استخدام محطات "ستارلينك" التجارية في أنظمة الأسلحة يشكل انتهاكا لشروط الخدمة، وأن الشركة توقف الخدمة عند اكتشاف مثل هذه الحالات، مشيرا إلى وجود شبكة منفصلة باسم "ستارشيلد" تديرها الحكومة الأميركية.

وفي أيار، ظهر الخلاف بين الشركة والبنتاغون إلى العلن، بعدما اتهم ماسك وزارة الدفاع بإساءة استخدام النظام المدني لأغراض عسكرية، إثر تقارير عن مطالبة "سبيس إكس" برفع كلفة الاشتراك الشهري المخصص لتشغيل الطائرات المسيّرة من 5 آلاف إلى 25 ألف دولار.

قيود على استخدام الشبكة

وقالت الصحيفة إن "سبيس إكس" شددت القيود على بيع أجهزة "ستارلينك" وتفعيلها خلال الأسابيع التي أعقبت هجوم ميناء الشعيبة، في محاولة لمنع وصولها إلى جهات غير مرغوب فيها.

وفرضت الشركة على موزعي الخدمة التحقق من هوية كل مشترٍ قبل بيع الأجهزة وتفعيلها، كما علقت برنامج إعادة البيع غير المباشر الذي كان يسمح للموزعين المعتمدين ببيع الأجهزة إلى موزعين فرعيين.

وكانت الشركة قد فرضت في كانون الثاني قيودا على محطات "ستارلينك" التي تتحرك بسرعة تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة داخل أوكرانيا، استجابة لطلب من الجيش الأوكراني، بعد العثور على حطام طائرة مسيّرة روسية مسلحة بعيدة المدى من طراز "إيتالماس"، مزودة بمحطة اتصال تابعة للشبكة مثبتة على جناحها.

وتعاونت الشركة مع الجيش الأوكراني لإعداد قائمة بالأجهزة المعتمدة، بما يسمح باستثنائها من قيود السرعة، فيما قطعت الاتصال عن الأجهزة غير المدرجة في القائمة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوات جاءت بعد طلب أوكراني من ماسك تقييد استخدام محطات الاتصال، بعدما حصلت كييف على تسجيلات مصورة وحطام مادي للطائرة الروسية.

وأضافت أن اثنين على الأقل من المديرين التنفيذيين في الشركة فُصلا من عملهما بحلول نهاية الأسبوع الأول من آذار، على خلفية حوادث إساءة استخدام الخدمة.

معضلة الاستخدام في إيران

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تواجه صعوبة في منع وصول أجهزتها إلى السلطات الإيرانية، خصوصا أن الخدمة توفر وسيلة اتصال للإيرانيين المعارضين والباحثين عن تجاوز القيود الحكومية على الإنترنت.

وكانت "ستارلينك" قد أتاحت الخدمة مجانا للمستخدمين في إيران الذين يمتلكون أجهزة استقبال، في كانون الثاني، عقب فرض السلطات الإيرانية انقطاعا للاتصالات والإنترنت خلال حملة قمع الاحتجاجات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قطاع الاتصالات الفضائية أن الشركة تستطيع من الناحية التقنية تعطيل الأجهزة الموجودة داخل إيران، لكنها تواجه معضلة تتمثل في أن قطع الخدمة سيحرم المعارضين والمدنيين من وسيلة اتصال، بينما استمرارها قد يتيح للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على الأجهزة واستخدامها في أنظمته العسكرية.

ولفتت إلى أن تطبيق نظام مماثل لقائمة الأجهزة المعتمدة في أوكرانيا داخل إيران يبدو غير ممكن عمليا، لغياب جهة محلية موثوقة يمكن للشركة الاعتماد عليها للتحقق من الأجهزة والمستخدمين.

كما أشارت إلى أن شبكات التهريب الإيرانية والشركات الواجهة المستخدمة للالتفاف على العقوبات تجعل التحقق من هوية المشترين والجهات التي تصل إليها الأجهزة أكثر صعوبة.

ولم ترد شركة "سبيس إكس" أو ماسك على طلبات متعددة للتعليق على إساءة استخدام الخدمة والقيود التي فرضت لاحقا، بحسب الصحيفة.

ويكشف التحقيق عن تنامي دور شبكات الاتصالات الفضائية التجارية في النزاعات العسكرية، وعن الصعوبات التي تواجه الشركات المالكة لها في منع استخدامها من أطراف متحاربة، رغم القيود التقنية والتجارية التي تفرضها.