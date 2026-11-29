خبرني - وصلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، السبت، بعد منعها من دخول كوستاريكا، في خطوة أثارت قلق الأمم المتحدة وأشادت بها الولايات المتحدة.

ووصلت ألبانيزي، وهي إيطالية، إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي، حيث استقبلها مؤيدون رفعوا الأعلام الفلسطينية وقدموا لها الزهور، وسط هتافات احتفالية وعزف موسيقي.

وكانت ألبانيزي قد سافرت الخميس إلى كوستاريكا لتسلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعتها، لكنها مُنعت من دخول البلاد في المطار، بعدما أبلغتها السلطات أن القرار اتخذ "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتحدىت ألبانيزي، خلال حديثها في مكسيكو سيتي، وزير المالية الكوستاريكي والرئيس السابق رودريجو تشافيز تقديم أدلة على اتهامات وجهها إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود صلات لها بأعمال إرهابية.

وقالت "إذا لم تكن لديكم أدلة، فإنني آمل أن تخضعوا للمساءلة أمام السلطات القضائية لأن هذا تشهير".

وأضافت أن المنطقة تتعرض لضغوط كبيرة من دول مجاورة، لكنها شددت على أن "ثمة إنسانية".

وأعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن "قلقه البالغ" إزاء قرار كوستاريكا، معتبرا أنه يصعب التوفيق بينه وبين التزام البلاد المعلن بحقوق الإنسان.

في المقابل، أشاد الممثل الأميركي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة جيف بارتوس بالقرار، قائلا إنه ممتن لكوستاريكا لمنعها "هذه الكاذبة والمجنونة" من دخول البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه ألبانيزي انتقادات متكررة من مسؤولين وحكومات مؤيدة لإسرائيل، على خلفية مواقفها العلنية المنتقدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عليها عقوبات في عام 2025، وأعادت فرضها في أيار 2026.

ومن المقرر أن تمضي ألبانيزي خمسة أيام في المكسيك، تشارك خلالها في فعالية تضامنية مع الفلسطينيين، وتلقي كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان في العاصمة، فضلا عن إلقاء محاضرة جامعية بشأن المسؤولية في أوقات الإبادة الجماعية.

وكانت ألبانيزي قد أمضت ليلتين في مطار سان خوسيه بكوستاريكا، وألقت محاضرتها الجامعية الرئيسية الجمعة عن بعد، قبل أن تتعهد بالعودة إلى البلاد "عندما تصبح كوستاريكا حرة مجددا".

وقال كلاوديو ألبرتاني، وهو أستاذ جامعي إيطالي مقيم في مكسيكو سيتي، إنه حضر إلى المطار للتعبير عن تضامنه معها، واصفا قرار كوستاريكا بأنه "مشين".

وتتولى ألبانيزي منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأصبحت من أبرز المنتقدين الدوليين للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.