خبرني - انخفض السبت بشكل حاد عدد المشاركين في المظاهرات التي تشهدها فرنسا احتجاجاً على العنف ضد النساء وارتفاع تكاليف المعيشة وحقوق الطلاب، وذلك مقارنةً بالأسبوع السابق.

وشهدت فرنسا مسيرتين منفصلتين في باريس، وتظاهرات في مدن أخرى، في إطار يوم سبت جديد من الحراك الاجتماعي الذي اتسم في مجمله بالهدوء، مع خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للتنديد خصوصاً بالعنف ضد المرأة.

ونُظمت التظاهرات في أكثر من ثلاثين مدينة إلى جانب العاصمة، بدعوة من منظمات نسوية وشبابية ونقابات، في أعقاب اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت وزارة الداخلية إن 44500 شخص شاركوا في الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد، منهم 12500 في باريس.

يأتي هذا مقارنةً مع 82500 شاركوا في الاحتجاجات السابقة التي خرجت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) في أنحاء البلاد، منهم 21500 في باريس.



ونشرت السلطات حوالي 70 ألف فرد من قوات الأمن في شتى أنحاء فرنسا لضمان سير المظاهرات بأمان ومنع أي اضطرابات.

ووردت أنباء عن وقوع أعمال عنف متفرقة، خاصة في مدينة بياريتس جنوب غرب البلاد، حيث أصيب سبعة من أفراد الشرطة. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن أحد أفراد الشرطة أصيب في مرفقه بجسم حاد، مما استلزم نقله إلى المستشفى.

وكانت موجة الاحتجاجات في فرنسا قد بدأت في سبتمبر (أيلول)، عندما نادى الطلاب بتجديد المباني المدرسية وزيادة المعلمين وإجراء إصلاحات جامعية.

وتطورت المظاهرات لتصبح احتجاجات أوسع نطاقاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وانضمت إليها نقابات عمالية ونشطاء سياسيون، وتحولت أحياناً إلى أعمال عنف، لا سيما في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أعلنت وزارة الداخلية أن حوالي 565 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات.