خبرني - نتناول في عرض الصحف باقة من مقالات الرأي المختلفة التي تغطي: تداعيات هجمات الحوثيين على السعودية، وما تفرضه من ضغوط أمنية واقتصادية على الإنفاق الحكومي والمشروعات التنموية؛ وتراجُع معدلات الهجرة والإنجاب في بريطانيا، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن تقلص عدد السكان وتفاقم الشيخوخة؛ إلى جانب تجدُّد الجدل في الولايات المتحدة بشأن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، وضرورة توفير بيانات مستقلة لتعزيز سلامتهم الرقمية.

نبدأ جولتنا من صحيفة "التلغراف" البريطانية ومقال رأي كتبه هانز فان ليووين بعنوان "بوادر ضغوط على الاقتصاد السعودي بدأت تظهر بعد هجمات الحوثيين"، ويستهلّ الكاتب بالإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.3 في المئة خلال العام الجاري.

ويقول الكاتب إن موجة هجمات الحوثيين الأخيرة بالصواريخ والمسيّرات ألقت بظلالها على الاقتصاد السعودي؛ إذ أُغلقت مكاتب في منطقة الأعمال بالرياض، وسط تقارير عن مغادرة أعداد كبيرة من المغتربين للبلاد، عقب مطالبتهم بالعمل من المنزل.

ويضيف الكاتب أن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3 في المئة خلال العام الجاري، بينما تتجه الحكومة إلى تأجيل مؤتمرها العالمي الرئيسي للمعادن والتعدين، المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد تأجيل منتدى "دافوس في الصحراء" لمدة عام كامل.

ويلفت الكاتب إلى أن الأوضاع في السعودية تتجه نحو مزيد من التعقيد في وقت بدأت فيه معظم دول الخليج، باستثناء إيران، العودة تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية التي سبقت الصراع.



ويقول هانز فان ليووين إن هجمات الحوثيين أدت إلى ارتفاع أسعار خام برنت من نحو 90 دولاراً للبرميل إلى نحو 98 دولاراً، ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يمنح السعودية متنفساً في مواجهة الصدمة الاقتصادية، إلا أن الحكومة أقرّت في ميزانيتها الصادرة الأسبوع الجاري بضرورة خفض الإنفاق للحد من اتساع عجز الموازنة.

ويرى الكاتب أن هذا التوجه نحو التقشف يأتي بعد موجة إنفاق واسعة خلال العام الجاري، سعى خلالها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى تخفيف تداعيات الحرب مع إيران على المملكة، بيد أن إنهاء الدعم المالي الذي قدمتْه الحكومة قد لا يكون سهلاً، خصوصاً مع استمرار الهجمات وتأثيرها على النشاط الاقتصادي غير النفطي، كما قد تضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق العسكري إذا قررت تكثيف جهودها الانتقامية ضد الحوثيين.

ويشير الكاتب إلى أن تداعيات الصراع بين السعودية والحوثيين لم تتوقف عند الجانبَين الأمني والاقتصادي؛ بل امتدت إلى المشروعات التنموية الكبرى التي تمثل جزءاً من طموحات ولي العهد، فقد اضطرت السعودية إلى تقليص عدد من خططها، وإلغاء أجزاء من مشروع "نيوم" أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى - بما في ذلك مشروع "المدينة الخطيّة" الممتد لمسافة 105 أميال، وخطط إنشاء ملعب ومنتجع للتزلج.



ويختتم هانز فان ليووين مقاله مشيراً أيضاً إلى إلغاء صندوق الاستثمارات العامة بطولة "ليف للغولف"، التي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، وسط تقارير تفيد بدراسة بيع حصة تبلغ 25 في المئة من نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي.

ويرى الكاتب أن هذه الخطوات تعكس تراجعاً عن موجة الاستثمارات الرياضية الضخمة التي شهدتْها السعودية خلال السنوات الماضية، وتثير تساؤلات بشأن قدرتها على مواصلة استضافة الفعاليات الكبرى.

بريطانيا تواجه تراجع الهجرة والمواليد



ننتقل إلى صحيفة "الغارديان" ومقال رأي كتبتْه غابي هينسليف بعنوان " عزيزي، لقد قلصنا البلاد، لكن على الأقل تحققت أمنية مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتستهل الكاتبة بالإشارة إلى تراجع الهجرة بشكل حاد، مع احتمال الاضطرار إلى العمل الشاق، ومع ذلك لا يزال الكثيرون مهووسين بالأشخاص الذين يصلون في قوارب صغيرة.

ويستعيد المقال عنواناً نشرته صحيفة "ذا صن" عام 1992، هو: "هل يتكرّم آخر شخص يغادر بريطانيا بإطفاء الأنوار؟"، في إشارة ساخرة إلى التحذيرات القديمة من نزوح جماعي، وترى الكاتبة أن هذا السيناريو بات أقرب إلى الواقع، بعدما تراجعت الهجرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1997، وبلغت الرغبة في الإنجاب مستويات متدنية، فبحسب دراسة "ناتسال"، تضاعفت خلال 10 سنوات نسبة النساء دون 44 عاماً اللاتي لا يرغبن مطلقاً في الإنجاب، لتصل إلى 17 في المئة.

وترى الكاتبة أن تراجع الهجرة لا يقتصر فقط على مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين بات عدد المغادرين منهم يفوق القادمين منذ أربعة أعوام، بل يشمل أيضاً مواطني الدول غير الأوروبية، ولا سيما الطلاب. وفي الوقت نفسه، يشير تراجع معدلات الإنجاب إلى احتمال أن يتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد في بريطانيا خلال العام الجاري.

وتلفت الكاتبة إلى أن كثيراً من البريطانيين لا يدركون حقيقة هذا التحوّل؛ إذ كشف بحث لمعهد السياسات بكلية "كينغز كوليدج" لندن أن ثلثي المشاركين يعتقدون أن الهجرة ارتفعت بين صيفَي 2024 و2025، رغم انخفاضها فعلياً بمقدار الثلثين، ولم يدرك هذا التراجع سوى 4 في المئة منهم.

كما بالغ كثيرون في تقدير أعداد المهاجرين الوافدين على متن القوارب الصغيرة، واعتقد 44 في المئة أن بريطانيا تستقبل أكبر أو ثاني أكبر عدد من طالبي اللجوء، رغم أنها تستقبل أعداداً أقل من ألمانيا وتركيا وبولندا وفرنسا.



ويحذر المقال من أن الانشغال بالمخاوف المتعلقة بالهجرة قد يحجب خطراً ديموغرافياً واقتصادياً آخر، يتمثل في تحول بريطانيا إلى مجتمع شديد الشيخوخة، على غرار اليابان، مع تراجع أعداد الأطفال وإغلاق المدارس، وارتفاع أعباء المعاشات، وتراجع أعداد العمال والمستهلكين ومشتري المنازل، بما قد يُضعف النمو الاقتصادي.

كما لم تعُد ظاهرة العزوف عن الإنجاب، بحسب الكاتبة، مرتبطة فقط بالظروف التي تحول دون تكوين الأسر، كما كانت الحال في السابق؛ فاليوم، تصل نسبة النساء اللاتي لا يرغبن في الإنجاب إلى نحو 18 في المئة ممن يعشن بالفعل دون أطفال، وهي نسبة تشير إلى أن عدم الإنجاب أصبح خياراً لدى بعضهن.

وتقول الكاتبة إن تراجع عدد السكان قد يبدو مكسباً من الناحية البيئية، لكنه يحمل تكاليف اقتصادية واجتماعية، وتستشهد في هذا الصدد برأي أدلتْ به سارة هاربر، مديرة معهد أكسفورد لشيخوخة السكان، مفاده أن التكيف مع هذا الواقع ليس مستحيلاً، من خلال إطالة سنوات الصحة والعمل والاستعانة بالذكاء الاصطناعي، لكنها تشدد في الوقت ذاته على أهمية تحقيق ما تصفه بـ"الموازنة الرائعة" للهجرة.

وتختتم الكاتبة غابي هينسليف مقالها بالإشارة إلى أن التعويل على ازدهار مجتمع يتقدم أفراده في العمر ويواصلون العمل حتى الإنهاك، من دون أجيال جديدة تعوّض الراحلين، يبدو "تفاؤلاً مبالَغاً فيه".

قياس أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين



نختتم جولتنا من صحيفة "واشنطن بوست" ومقال رأي كتبه جوناثان هايدت وجيف هانكوك، بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى لحظة اهتمام بحزام الأمان".

يتناول الكاتبان الجدل الخاص بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، والحاجة إلى وضع معايير واضحة ومستقلة لقياس الأضرار التي يتعرضون لها عبر المنصات المختلفة.

ويتفاوت تقدير الكاتبين لحجم هذا التأثير؛ فأحدهما يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي أحد المحركات الرئيسية وراء أزمة الصحة النفسية لدى المراهقين، ويدعو إلى حظر استخدامها لمَن هم دون 16 عاماً؛ أما الثاني، فيعتقد أن هذه الوسائل قد تضرّ ببعضهم، لكنها ليست سوى عامل واحد ضمن عوامل عدة، فضلاً عن الفوائد التي يمكن أن تحققها.

ورغم هذا التفاوت، يتفق الكاتبان على وجود مشكلة أساسية تتمثل في غياب بيانات مستقلة وموثوقة ومنتظمة وعالية الجودة، تسمح بفهم الأضرار ومقارنتها بين المنصات.

ويضيف الكاتبان أن الشركات المالكة لهذه المنصات تحتفظ ببيانات تفصيلية عن المحتوى الذي يشاهده المستخدمون وتفاعلاتهم معه، لكنها لا تتيحها بالقدر الكافي للباحثين المستقلين. وبناء على ذلك، يفتقر الآباء وصناع السياسات والجمهور إلى المعلومات اللازمة لتقييم سلامة التطبيقات، أو معرفة مدى نجاح الشركات في تحسين إجراءات الحماية.

ويستحضر المقال تجربة صناعة السيارات في خمسينيات القرن الماضي: حين لم تكن سلامة المستخدمين أولوية، وكانت السيارات المزودة بأحزمة أمان نادرة، بل إن الشركات كانت تخشى أن يوحي تركيب هذه الأحزمة بأن سياراتها غير آمنة! ولم يبدأ التغيير إلا بعدما شرع الباحثون في جمع بيانات عن حوادث التصادم بصورة منهجية، وأظهرت النتائج أن تصميم السيارات نفسه قد يُسهم في وقوع الإصابات، وأسهمت هذه الأدلة في إقرار قانون عام 1968 ألزم الشركات بتزويد السيارات الجديدة بأحزمة أمان.



ويلفت المقال إلى أن تلك الخطوة أعقبها إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحوادث السيارات المميتة، وإصدار تصنيفات لسلامة السيارات، ما أتاح للمستهلكين والجهات المعنية مقارنة مستويات الحماية.

ويرى الكاتبان أن منصات التواصل الاجتماعي تحتاج اليوم إلى آلية مماثلة: ترصد الأضرار وتقيّمها بصورة منتظمة، بما يساعد الآباء على اختيار التطبيقات، ويتيح لصُنّاع السياسات قياس فاعلية القوانين، ويحفز الشركات على إزالة الخصائص الضارة أو تعديلها.

وفي هذا الإطار، بحسب المقال، يجري تطوير مسح أمريكي مستقل وموحَّد ومستمر، يستطلع آراء المراهقين مباشرة بشأن الأضرار التي يواجهونها عبر المنصات المختلفة.

وأظهرت دراسة تجريبية شملت 472 مراهقاً - تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً - اختلافاً كبيراً في طبيعة التجارب ومستوى الأضرار من تطبيق لآخر.

ويرى الكاتبان أن نتائج مسح واحد لا تكفي لتحديد ما إذا كانت سلامة المراهقين على الإنترنت تتحسن بالفعل؛ إذ يتطلب ذلك تكرار الأسئلة نفسها على مدار سنوات، وتحليل التغيرات بمرور الوقت.

كما تشير تقديرات الباحثين إلى أن نحو 3 ملايين مراهق أمريكي شاهدوا محتوى جنسياً غير مرغوب فيه خلال الأسابيع الأربعة السابقة، بينما أبلغ ما يزيد على 10 ملايين مراهق عن اضطرابات في النوم نتيجة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويؤكد المقال أن وضع معيار مشترك لقياس السلامة الرقمية ليس سابقةً في حدّ ذاته، مشيراً إلى أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، دعا بدوره إلى إصدار تقارير عامة ومنتظمة وموحَّدة بشأن الأضرار التي يتعرض لها المستخدمون.

ويختتم الكاتبان جوناثان هايدت وجيف هانكوك مقالهما بالتأكيد على ضرورة عدم الانتظار طويلاً للحصول على أدلة واضحة، مشددين على حق الآباء وصُناع السياسات في معرفة مدى فاعلية إجراءات الأمان الجديدة، ومقارنة معدلات الضرر بين المنصات؛ فالسلامة الرقمية، بحسب رأيهما، تحتاج إلى نفس القدر من الجدية والمنهجية التي دفعتْ إلى تغيير صناعة السيارات مع انتشار أحزمة الأمان.