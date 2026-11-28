خبرني - في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى الحفاظ على نفوذها في مضيق هرمز، مع تخفيف الضغوط الناجمة عن العقوبات والحصار البحري الأمريكيَين، بات حليفها الإقليمي في اليمن يشغل موقعاً متزايد الأهمية على الجانب الآخر من الخليج.

وتواصل قوات الحوثيين تقدّمها نحو عدن، فيما أعلنت القوات الحكومية انسحابها من منطقة باب المندب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ما ترك الجماعة تسيطر على الساحل اليمني المُطلّ على البحر الأحمر في محيط المضيق الاستراتيجي.

ولطالما نأى المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم عن مسؤولية العمليات العسكرية للحوثيين، بما في ذلك الهجمات على الأراضي السعودية. وغالباً ما يُشار إلى الجماعة في الخطاب الرسمي الإيراني باسم "اليمن" فحسب، في انعكاس لسيطرتها الفعلية على العاصمة والمناطق التي يعيش فيها معظم اليمنيين.



وفي الوقت نفسه، يُنظر على نطاق واسع إلى الحوثيين باعتبارهم جزءاً من شبكة حلفاء إيران وشركائها الإقليميين، المعروفة باسم "محور المقاومة". وفي ذلك، وصف مسؤولون عسكريون إيرانيون كبار الولايات المتحدة بأنها تواجه "جبهة موحّدة" تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب.

فهل بات "محور المقاومة" يتمتع بنفوذ على اثنين من أهم الممرّات البحرية الاستراتيجية في المنطقة، بما قد يعزز موقف إيران في مواجهتها مع واشنطن؟ أم أنّ تنامي قوة الحوثيين قد يصبح عاملاً آخر خارج سيطرة طهران؟

كيف كان ردّ فعل إيران على تقدّم الحوثيين؟

عقب سيطرة الحوثيين على ميناء المخا والمناطق المجاورة المُطلة على مضيق باب المندب في 10 سبتمبر/أيلول، أشادت وسائل إعلام إيرانية بالمكاسب التي حققتْها الجماعة، لا سيما لما قد تفرضه من ضغوط على السعودية. كما رحّبت وسائل إعلام أخرى بتكثيف الحوثيين هجماتهم على البِنية التحتية السعودية.

غير أن القيادة الإيرانية اتخذت نبرة أكثر حذراً؛ ففي 13 سبتمبر/أيلول، شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن بلاده "ليست في حالة حرب مع السعودية". كما نأى بطهران عن هجمات الحوثيين، قائلاً إن الجماعة تتحرك وفقاً لظروفها الخاصة.

ولطالما رفضت طهران الاتهامات بأنها توجّه الحوثيين أو تقدّم لهم دعماً مادياً. كذلك رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات السعودية بأن إيران شجّعت الهجمات على المملكة، فيما عرضت المساعدة في الوساطة في الصراع.