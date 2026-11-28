خبرني - أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن فرق الدفاع المدني والاجهزة الامنية والفرق الفنية المختصة في السلطة، وبالتعاون مع شركة العقبة لإدارة المرافق، تعاملت مع الملاحظات المتعلقة بميلان الجزء العلوي من سارية العلم في ساحة الثورة العربية الكبرى، حيث جرى الكشف عليها ميدانياً من قبل الفنيين المختصين وإجراء الفحوصات اللازمة وتم التأكد من سلامة وضعها الفني ولا يوجد ما يهدد السلامة العامة.

وأوضحت السلطة أن الميلان الملحوظ في الجزء العلوي من السارية نظراً لارتفاع الشاهق يرتبط بطبيعة تصميمها وخصائصها الإنشائية، وأن التعامل مع مثل هذه الملاحظات يتم وفق الأصول الفنية وبما يضمن سلامة المنشأة والمحيطين بها.

وأضافت أن الفرق المختصة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي تضمنت إخلاء الساحة مؤقتاً وإبعاد المواطنين عن محيط السارية، حرصاً على السلامة العامة، إلى حين استكمال أعمال الكشف والتأكد من الوضع الفني للسارية.

وأكدت السلطة أن نتائج الكشف الفني أظهرت أن الوضع طبيعي ولا توجد مؤشرات على وجود ما يهدد السلامة العامة، مشيرة إلى أنه جرى إعادة الحركة إلى طبيعتها في الساحة بعد استكمال إجراءات التحقق والتأكد من سلامة الموقع.