خبرني - عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت تولي رئاسة الوزراء أولاً في إطار اتفاق تناوبي، وبدوره دعا آيزنكوت نتنياهو إلى إجراء محادثات مباشرة "لاختبار مدى جدية" عرضه، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس العبرية.

وأعلن حزب آيزنكوت السبت أنه دعا حزب الليكود بزعامة نتنياهو إلى محادثات لبحث تشكيل ائتلاف حاكم.

وأكد حزب يشار أن المباحثات التي من المقرر أن تبدأ الأحد تعكس "التزاماً حقيقيا بتشكيل أوسع حكومة ممكنة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

يشار إلى أن أمام آيزنكوت مهلة حتى الشهر المقبل لتشكيل حكومة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ولم تسفر عن أغلبية مطلقة لأي تكتل، غير أن تكتله منقسم بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه لضمان أغلبية حكومية، إذ تتراوح الخيارات بين التحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة، أو إبرام اتفاق مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو.

وذكر حزب يشار، في بيان أنه "بهدف النظر في جميع الخيارات"، طلب آيزنكوت "من فريق التفاوض التابع للحزب دعوة نظرائه في حزب الليكود إلى سلسلة من المحادثات الماراثونية".



وأضاف النص أنه "لن يغفل أي مسار" من أجل "تحقيق الاختراق اللازم لتشكيل حكومة".

وسبق لممثلي الحزبين الاجتماع الأحد الماضي.

لكن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، المنتمي إلى تكتل آيزنكوت، صرّح السبت بأن حزبه سيرفض التحالف مع نتنياهو أو كتلته، "مهما كانت الظروف".



وأكد أنه "عازم على تشكيل... حكومة إصلاحية يرأسها غادي آيزنكوت"، وعلى "ضمان ألا يكون نتنياهو رئيس الوزراء المقبل".

وبعد فترة وجيزة من إعلان آيزنكوت، أوضح حزب الليكود موقفه بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، ويتضمن مطالب بوقف "كافة الهجمات الشخصية والتحريض" بالإضافة إلى وقف "المقاطعة" السياسية لنتنياهو والحكومة.

ومع إبدائه استعداداً لتشكيل حكومة تضم أعضاء من حزب "الليكود"، استبعد آيزنكوت الانضمام إلى ائتلاف يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

ودعا حزب الليكود إلى إصدار إعلان مشترك يلتزم بتشكيل حكومة وحدة تضم "جميع الأحزاب التي تدعم وجود دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي"، وذلك من دون مشاركة الأحزاب العربية.

ويهاجم نتنياهو وحلفاؤه قادة الأحزاب العربية باستمرار لرفضهم وصف حركة حماس بأنها "إرهابية" في أعقاب هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. مع أن جميع قادة الأحزاب العربية أدانوا ذلك الهجوم، بحسب ما نشرته فرانس برس.

واقترح الليكود مجموعة من المبادئ التوجيهية لحكومة الوحدة، بينها الاتفاق على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي ورفض إقامة دولة فلسطينية والحفاظ على "المناطق الأمنية" الإسرائيلية في سوريا ولبنان وغزة وترتيبات بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشددين من خلال "اتفاق واسع".

وأكد آيزنكوت الجمعة، أنه لا يرغب في أن تطول المفاوضات، معرباً عن استعداده لطرح حكومة أقلية على البرلمان لنيل الثقة. ويضم تكتل آيزنكوت 48 نائباً في الكنيست، في حين تبلغ الأغلبية المطلقة 61 نائباً.