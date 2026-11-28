خبرني - اختُتمت مساء السبت 28 تشرين الثاني، منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027.

وشهدت الجولة فوز الجزيرة على البقعة بهدفين دون مقابل، سجلهما يحيى بخيت د.26، وأحمد الحراحشة د.34، كما تعادل شباب الأردن مع السلط دون أهداف، وتغلب الوحدات على دوقرة 2-0، عبر دانيال عفانة د.18، وبافا ديوب د.65.

وحقق العربي فوزاً على الفيصلي بهدفين دون مقابل، سجلهما يوسف الرواشدة د.69، ودياتا باباكار د.80، فيما تغلب الحسين على الرمثا بنتيجة 3-1، حيث سجل للحسين عارف الحاج د.4+د.22، ومؤمن الساكت د.11، فيما أحرز عبدالله المنيص هدف الرمثا الوحيد د.81.

ومع اختتام الأسبوع التاسع، انفرد الوحدات بصدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، يليه الحسين والفيصلي والرمثا برصيد 15 نقطة لكل منهم، ثم الجزيرة بـ13، والبقعة والعربي 11، والسلط بـ9، وشباب الأردن 8، ودوقرة أخيراً بـ5 نقاط.