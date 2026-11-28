خبرني - كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية ينامون مدة أطول ويتباين مقدار نومهم بدرجة أقل، ما يعزز الصلة بين الدخل وجودة النوم وصحة الجسم.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "جاما نتورك أوبن"، أكثر من 12 ألف مشارك. واعتمد الباحثون على أجهزة قابلة للارتداء لقياس النوم بدقة، بدلاً من التقارير الذاتية التي قد تتأثر بما يظنه المشاركون مقداراً مناسباً للإبلاغ عنه، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

ويؤكد ذلك تحليلات سابقة. فقد وجد تحليل لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عام 2015 أن 35% ممن تقل دخولهم عن خط الفقر الفيدرالي ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة، مقابل 27% ممن تزيد دخول أسرهم على 3 أضعاف هذا الخط.

فجوة تتجاوز النوم

وفي الولايات المتحدة، تُعد الثروة والوضع الاجتماعي والاقتصادي عاملاً حاسماً في الصحة، ويعيش أصحاب أعلى 1% من دخول الذكور في المتوسط 15 عاماً أكثر من أصحاب أدنى 1%، بينما يبلغ الفارق نحو 10 أعوام لدى النساء.



وتتعدد أسباب هذا التباين، ومنها الحصول على الرعاية الطبية، وانعدام الأمن الغذائي والسكني، والتوتر، والتلوث البيئي.

وقالت داينا جونسون، أستاذة علم الأوبئة في جامعة إيموري وإحدى مؤلفي الدراسة، إن «سوء النوم يؤثر في حياتنا وسبل عيشنا». وأوضحت أنه يرتبط بتدهور صحة القلب والأوعية الدموية، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، إضافة إلى بيانات ناشئة تربطه بارتفاع خطر السرطان.

ضغوط تسرق الراحة

وقالت لورين هيل، أستاذة الطب الوقائي في جامعة ستوني بروك التي لم تشارك في الدراسة، إن «النوم حالة مضادة لليقظة». وأضافت أنك لا تستطيع أن تفصل ذهنك ليلاً إذا كنت قلقاً بشأن ما سيأكله طفلك غداً أو كيف ستصل إلى عملك.

كما أن ارتفاع مستويات تلوث الهواء قد يزيد احتمال الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، ما يضعف جودته. وقد تعيش الأسر منخفضة الدخل في مناطق يكثر فيها الضجيج، أو تعمل في وظائف بساعات متغيرة.

غير أن الصورة ليست واحدة في كل الدراسات. فقد وجد بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الأجور قد يقلل النوم، إذ يستبدل الناس ساعات النوم بساعات عمل إضافية.

لكن باحثي النوم يقولون إن أصحاب الدخول المنخفضة جداً، ومن يعيشون في فقر، يميلون إلى النوم ساعات أقل، ما يعرض صحتهم للخطر. وقال مايكل غراندنر، مدير برنامج أبحاث النوم والصحة في جامعة أريزونا، إن "الفقر يضعك في موقف يصبح فيه النوم صعباً".

مخاطر الوفاة والنصائح

وتترك فروق النوم آثاراً خطيرة على معدلات الوفيات. فقد أظهرت أبحاث أن من ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة يواجهون خطراً أعلى بنسبة 14% للوفاة المبكرة، مقارنة بمن ينامون من 7 إلى 8 ساعات.

ووجدت الأبحاث كذلك أن من ينامون أكثر من 9 ساعات يواجهون مخاطر وفاة أعلى، ويرجّح أن ذلك يرتبط بالأمراض المزمنة.

ويقول غراندنر إن غياب النوم المنتظم والمستقر يراكم على الجسم ديناً طويل الأمد عليه أن يتعافى منه، وينصح من يشعرون بنقص مزمن في النوم بالالتزام بجدول منتظم على الأقل، فذلك يساعد الجسم على التعافي حتى لو بقيت الكمية غير كافية.



وإذا صعب عليك النوم، فمن الأفضل أن تنهض وتفعل شيئاً آخر، حتى لا يتعلم جسمك أن السرير مصدر توتر.

وأضاف غراندنر «إذا فوّتّ تغيير الزيت لبضعة أميال، فلن تتعطل سيارتك على جانب الطريق. لكن إذا استمررت في تجاهل الصيانة، فأنت تعرض نفسك للخطر».