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حوادث
وفاة شاب إثر تعرضه للطعن داخل نادٍ ليلي في عمّان
وفاة شاب إثر تعرضه للطعن داخل نادٍ ليلي في عمّان
28 نوفمبر 2026
21:57
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خبرني - توفي شاب إثر تعرضه للطعن على يد شخص آخر، داخل أحد النوادي الليلية في العاصمة عمّان.
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