خبرني - نعرف جميعاً أن ممارسة الرياضة مفيدة للصحة، لكن اختيار نوع التمرين المناسب ومدته وشدته، وحتى الترتيب الذي نؤدي به التمارين المختلفة، يظل موضع اهتمام الباحثين، خصوصاً لدى المصابين بالأمراض المزمنة.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة "iScience"، بحث علماء من الصين والسويد تأثير ترتيب التمارين الهوائية وتمارين المقاومة على مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، وتوصلوا إلى أن ترتيب هذه الأنشطة قد يؤثر بالفعل في النتائج الصحية، رغم أن كلا الترتيبين يحقق فوائد.



الكارديو أم تمارين المقاومة أولاً؟

تساعد التمارين الهوائية، مثل ركوب الدراجات والمشي السريع، على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن مساعدة الخلايا على امتصاص الغلوكوز من الدم.

في المقابل، تسهم تمارين المقاومة، مثل رفع الأوزان، في زيادة الكتلة العضلية، ما يعزز قدرة العضلات على سحب الغلوكوز من مجرى الدم واستخدامه مصدراً للطاقة.

لكن السؤال الذي حاولت الدراسة الإجابة عنه هو: هل تختلف الفوائد إذا بدأ الشخص بالتمارين الهوائية ثم انتقل إلى المقاومة، مقارنة بالبدء بتمارين المقاومة أولاً ثم ممارسة الكارديو؟

تجربة على 56 مصاباً بالسكري

شملت الدراسة 56 مشاركاً من الصين، بلغ متوسط أعمارهم 62.5 عاماً، وجميعهم مصابون بالسكري من النوع الثاني، ولم يكونوا يمارسون الرياضة بانتظام قبل بدء التجربة.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين لمدة 8 أسابيع. مارست المجموعة الأولى 30 دقيقة من التمارين الهوائية، تلتها 30 دقيقة من تمارين المقاومة، بمعدل 3 مرات أسبوعياً.

أما المجموعة الثانية، فاتبعت البرنامج نفسه والمدة ذاتها، لكن بترتيب عكسي، إذ بدأت بتمارين المقاومة ثم انتقلت إلى التمارين الهوائية.

التمارين الهوائية أولاً لخفض السكر ليلاً

أظهرت النتائج أن المجموعة التي بدأت بالتمارين الهوائية سجلت انخفاضاً ملحوظاً في متوسط مستويات السكر بالدم، وكذلك في قراءاته خلال الليل، مقارنة بمستوياتها قبل بدء البرنامج. لكن هذه الانخفاضات لم تكن ذات دلالة إحصائية لدى المجموعة التي بدأت بتمارين المقاومة.

في المقابل، حققت المجموعة الثانية ميزة مختلفة، تمثلت في انخفاض التذبذب في مستويات السكر، أي أن القراءات أصبحت أكثر استقراراً وأقل تقلباً خلال اليوم. كما شهد المشاركون الذين لا يستخدمون الأنسولين انخفاضاً في مستويات الأنسولين أثناء الصيام في كلتا المجموعتين.

لماذا يؤثر ترتيب التمارين؟

يرجح الباحثون أن ممارسة التمارين الهوائية أولاً تستهلك جزءاً من مخزون الطاقة في العضلات، ما قد يدفعها إلى سحب كميات أكبر من الغلوكوز الموجود في الدم خلال التمارين التالية.

وقد تستمر الفوائد خلال المساء والليل، نتيجة تحسن حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر. لكن هذه الآلية لا تزال فرضية، إذ لم تقس الدراسة مستويات الغلوكوز داخل العضلات بصورة مباشرة.

نتائج واعدة تحتاج إلى مزيد من البحث

رغم أهمية النتائج، فإن الدراسة لها بعض القيود، أبرزها صغر حجم العينة، وعدم متابعة الباحثين عادات المشاركين الغذائية، التي قد تؤثر بدورها في مستويات السكر.

كما أن نتائج الأبحاث السابقة ليست متطابقة؛ فقد خلصت تجربة عشوائية أخرى شملت مصابين بالسكري من النوع الثاني إلى أن ترتيب التمارين لا يُحدث فرقاً كبيراً في ضبط السكر أو تحسين اللياقة البدنية.

ويرى الباحثون أن النتائج الجديدة تضيف دليلاً على أن ترتيب التمارين قد يكون عاملاً مؤثراً في إدارة السكري، لكنها لا تحسم المسألة بعد، مؤكدين الحاجة إلى دراسات أكبر لتحديد أفضل ترتيب وفهم الآليات المسؤولة عن هذه الاختلافات.

وبذلك، قد يكون البدء بالتمارين الهوائية ثم الانتقال إلى المقاومة خياراً مناسباً لمن يستهدف خفض متوسط السكر ومستوياته ليلاً، بينما قد يفيد الترتيب العكسي في تقليل تقلبات الغلوكوز. لكن اختيار البرنامج الرياضي ينبغي أن يراعي الحالة الصحية والأهداف الفردية، بالتشاور مع الطبيب أو اختصاصي الرياضة، خصوصاً لدى المصابين بالسكري.