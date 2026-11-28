خبرني - دعا رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى لقاء لإجراء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل.

ونشر آيزنكوت عبر إكس "إذا كان حزب "الليكود" مستعداً لتحقيق وحدة حقيقية، فأنا على استعداد لتقييم مدى جدية نواياهم خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، لذلك أدعو نتنياهو وفريقه للقائي لإجراء مفاوضات جادة ومكثفة حول الخطوط العريضة والقضايا السياسية"

وكشف آيزنكوت أنه نقل مقترحا مفصلا إلى نتنياهو عبر قناة سرية، يتناول هذا المقترح قضايا جوهرية، مشيرا إلى أنه قدم ​​تنازلات كبيرة، وذلك قبل أن يوقع على أي اتفاق ائتلافي آخر، مؤكدا أنه لم يتلق أي رد بشأن هذه القضايا"

وأضاف أنه وفريقه قدموا منذ نحو ثلاثة أسابيع مقترحات، لافتا إلى أنها قوبلت بالرفض والمراوغة.



وعرض نتنياهو، تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة في بداية الولاية المقبلة، على أن يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء البديل، وذلك في إطار مقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال نتنياهو، السبت على منصة "إكس" إنه مستعد للتنازل عن حقه في قيادة الحكومة، رغم أن حزب الليكود بقيادته هو الحزب الأكبر.

وأضاف أن خطورة ما وصفه بالتهديدات الوجودية التي تواجه إسرائيل، واحتمال تشكيل حكومة لا تملك القدرة على التعامل معها، تفرض عليه وضع جميع الاعتبارات جانبا، بما فيها أحقية الحزب الأكبر في قيادة الحكومة، مشيرا إلى أن مسؤوليته السياسية تقتضي الموافقة على تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا.

ودعا نتنياهو إلى بدء مفاوضات فورية وجادة ومكثفة مع آيزنكوت، معربا عن أمله في أن يبدي الطرف الآخر استعدادا مماثلا لتقديم التنازلات والتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار إلى أن الحكومة المقترحة ينبغي أن تضم جميع الأحزاب، مؤكدا إمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية.

واعتبر نتنياهو أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يمثل ضرورة لمواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل، محذرا من تداعيات مشاركة أحزاب عربية في الحكومة المقبلة.

وأخفق نتنياهو بنتيجة الانتخابات التشريعية التي أجريت في 27 تشرين الأول، في الحصول على غالبية تؤهله للعودة الى رئاسة الوزراء. وكلّف الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة العتيدة.

وأتى عرض نتنياهو غداة تعهد رئيس الوزراء المكلّف، إنجاز تشكيلته ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 6 كانون الأول، وهي قابلة للتمديد 14 يوما لمرة واحدة فقط.

وتوصل حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت إلى اتفاقات ائتلافية مع حزبين حليفين، لكن فرص حصوله على أغلبية برلمانية لا تزال غير مؤكدة.

وتنقسم الآراء في تكتل آيزنكوت حيال مشاركة بعض الأطراف في ائتلافه الحكومي، مثل الأحزاب اليهودية المتشددة أو الأحزاب العربية، وحتى حزب الليكود ضمن حكومة وحدة وطنية.

وحققت الأحزاب العربية نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة، اذ حصدت 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست. ويتوقع أن تدعم الائتلاف الحكومي لآينزكوت من دون المشاركة فيه مباشرة.

وانتقد خصوم نتنياهو، وهو أطول رؤساء الحكومة عهدا في تاريخ إسرائيل، طرحه اتفاق تناوب.

وقال رئيس الكتلة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي إن نتنياهو يناور لإفشال تشكيل حكومة أيزنكوت، وأن على أيزنكوت أن يقطع الطريق على هذه المناورة بإعلان نجاحه فورًا في تشكيل الحكومة.