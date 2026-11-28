خبرني - في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقلعت طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع من طراز "هيرون 1″ من معسكر للقوات الألمانية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المعروفة بـ"مينوسما" (MINUSMA) شمال مالي، في أولى مهامها العملياتية. وكانت تلك إحدى الطرق غير المباشرة التي وصلت بها التكنولوجيا الإسرائيلية إلى منطقة الساحل الأفريقي.

لم تكن المسيرات ملكا لدولة مالي، ولم تصل إليها عبر صفقة تسليح مباشرة، بل جاءت ضمن تعاقدات تربط القوات الألمانية بشركة "أيرباص" وصناع المسيرات الإسرائيليين. وهكذا وصلت بصمات تل أبيب إلى قلب الساحل من دون أن تنشر قواتها أو تقيم قاعدة عسكرية هناك، أو حتى تبرم اتفاقات مباشرة مع الأنظمة الحاكمة في المنطقة. ولكن إلى أي مدى يمكن لهذا الحضور أن يفتح الطريق أمام إسرائيل لبناء نفوذ فعلي في تلك المنطقة المضطربة؟



إسرائيل في الساحل.. اهتمام جديد

قد يبدو اهتمام إسرائيل بمنطقة الساحل والصحراء غير بديهي؛ فالمنطقة بعيدة عنها جغرافيا، والتطورات التي تشهدها لا تؤثر في مصالحها تأثيرا مباشرا، كما أن معظم دول الساحل تعاني هشاشة أمنية وتواجه أزمات اقتصادية واجتماعية. ولكن المفارقة أن هذه المعطيات هي ما يجعلها ساحة تراقبها القوى الخارجية، ومن بينها إسرائيل، وما يمكن أن يفسر اهتمامها بالمنطقة هو أن ما يحدث في دول المنطقة لا يبقى حبيس حدودها، بل أثبت أكثر من مرة أنه يستطيع التمدد إلى بلدان غرب أفريقيا، مثل السنغال وغانا وكوت ديفوار وتوغو وبنين.



على مدار السنوات الأخيرة بدأت مراكز بحثية إسرائيلية تولي الساحل الأفريقي اهتماما متزايدا، انطلاقا من ثلاثة أبعاد: أمنية وجيوسياسية واقتصادية. فأمنيا، يستحوذ تصاعد نشاط "الجماعات الجهادية" واتساع نطاق عملياتها على اهتمامات الباحثين، الذين يرون أن ما يحدث في المنطقة يجب ألا يكون خارج حسابات إسرائيل. ففي دراسة "صعود الجهاد في الساحل"، الصادرة عن معهد العلاقات الإسرائيلية الأفريقية في ديسمبر/كانون الأول 2024، تناول حسين سليمان ومتان دانيال تنامي نشاطات الجماعات المسلحة وتداعياته على مصالح إسرائيل، وعلاقاتها بدول أفريقية تقع في محيط الساحل الأفريقي. وينبع مصدر هذا الاهتمام من مخاوف انتقال نفوذ "الجهاديين" إلى هذه الدول صاحبة العلاقات مع تل أبيب، ما يعني ارتفاع منسوب التهديدات ضد المصالح الإسرائيلية في أفريقيا.



وتنتقل هذه الهواجس إلى ألسنة المسؤولين الذين ذهبوا إلى حد الربط بين ما يجري في المنطقة وما تواجهه إسرائيل في الشرق الأوسط من تهديدات. ففي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026 قال سفير إسرائيل لدى غانا روي جلعاد إن "الإرهاب هو الإرهاب، سواء في لبنان أو غزة أو الساحل: إنه التحدي نفسه"، وذلك أثناء ندوة نظمتها سفارة بلاده في أكرا حول الإرهاب وتداعياته الأمنية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وكان المسؤول نفسه قد ذهب بعيدا في مقارنته، إذ قال في 5 مايو/أيار 2026، أثناء احتفال بذكرى "تأسيس دولة إسرائيل" في العاصمة الغانية أكرا، "إن الوضع في الساحل لا يختلف كثيرا عن الوضع في الشرق الأوسط"، قبل أن يربط بين جماعات تنشط في المنطقة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المحسوبة على القاعدة من جهة، وحركات المقاومة مثل حماس من جهة أخرى، داعيا إلى التعاون لمواجهة هذه الجماعات.

وبحسب دراسة "الساحل بوصفه مسرحا للإرهاب والتنافس الدولي: الاتجاهات والتداعيات" للباحث متان دانيال، المنشورة نهاية العام الماضي، تحول الساحل الأفريقي اليوم إلى بؤرة رئيسية "للإرهاب العالمي"، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب عالميا سجلت في المنطقة خلال عام 2024 وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي. وتثير هذه التطورات المخاوف من انتقالها إلى الدول المجاورة، إذ إن هذا التوسع لا يقتصر على الهجمات العابرة للحدود، بل يشمل بناء شبكات إمداد بواسطة مسلحين ينشطون عبر الحدود انطلاقا من بوركينا فاسو، وفق الدراسة الإسرائيلية.



وتبقى هذه تقديرات بحثية إسرائيلية، وقد تختلط بأغراض سياسية أو أيديولوجية، والراجح أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن "الجماعات الجهادية" تخطط لاستهداف المصالح الإسرائيلية في غرب أفريقيا. في حين أن ما هو متاح من معطيات يوحي بأن تل أبيب تستغل هذه التهديدات المتنامية لعرض خبراتها الأمنية والتكنولوجية، ما يمكن أن يفتح لها أبواب التعاون في القارة الأفريقية وليس في دول الساحل وحدها. وهذا ما يمكن استخلاصه من لقاء الرئيس التشادي محمد ديبي مع السفيرة الإسرائيلية لدى تشاد، يوليا راتشينسكي سبيفاكوف، بعد اعتماد أوراقها رسميا في نجامينا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ ناقش الطرفان التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين من دون الكشف عن تفاصيله.

ولا يمكن فصل الاعتبارات الأمنية عن الاعتبارات الجيوسياسية والتنافس الدولي الذي تعيشه بلدان الساحل، فقد أدى تراجع الحضور العسكري الفرنسي والأمريكي إلى قدوم شركاء جدد على رأسهم روسيا، بينما تعمل دول أخرى على تعزيز حضورها سياسيا واقتصاديا وثقافيا، مثل الصين وتركيا وإيران ولو بدرجات متفاوتة. وما يزيد القلق الإسرائيلي هو وجود دول تعتبرها إسرائيل خصوما أو منافسين، خصوصا إيران.



وقد بدأ التركيز على وجود إيران يأخذ مساحة أوسع، ونقله الطرف الإسرائيلي رسميا إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أثناء زيارته إلى إسرائيل في فبراير/شباط 2023. أضف لذلك أن موسكو التي بات لها نفوذ واضح في المنطقة تشغل بال تل أبيب. ففي دراسة نشرها معهد "تشاتام هاوس" البريطاني في أبريل/نيسان 2025، تناول المعهد ابتعاد كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن الشركاء الغربيين التقليديين، واتجاهها إلى تعزيز تعاونها الأمني مع روسيا. وبعد حرب أوكرانيا، واصطفاف الدول الغربية وحلفائها خلف أوكرانيا، أصبحت روسيا، رفقة كل من تركيا والصين وإيران، وجهات مفضلة للحصول على السلاح بالنسبة لبلدان الساحل الأفريقي، حسبما أوضح تحليل نشره معهد الدراسات الأمنية الأفريقي في مارس/آذار 2026، وهو أمر يثير هواجس إسرائيل.



فرص اقتصادية وعقبات سياسية وأمنية

لا يكتفي الإسرائيليون بالمنظورين الأمني والجيوسياسي في رؤيتهم للساحل الأفريقي، بل يبنون اهتمامهم أيضا وفق مقاربة اقتصادية ترى في المنطقة فرصا واعدة في الزراعة والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وقد ظهر اهتمام إسرائيل بهذه المجالات في الاتصالات الإسرائيلية مع دول المنطقة. ففي عام 2026 أعلنت بوركينا فاسو فتح باب التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بالتزامن مع تسلم الرئيس إبراهيم تراوري أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي.

ويشير البنك الدولي إلى إمكان ري ما يصل إلى مليوني هكتار من الأراضي في منطقة الساحل، في حين لا تتجاوز الأراضي الزراعية المجهزة بأنظمة الري نحو 3%، وفق تقديراته المنشورة في مارس/آذار 2024. ويثبت هذا الرقم حجم احتياجات دول الساحل في قطاعات تعتقد إسرائيل أنها يمكن أن تكون بابا تدخل منه إلى قلب المنطقة. يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد السكان في المنطقة، التي يمكن أن تكون سوقا استهلاكية لبعض السلع الإسرائيلية (رغم ضعف القوة الشرائية)، إذ يبلغ عدد سكان مالي والنيجر وبوركينا فاسو معا حوالي 80 مليون نسمة، في حين يبلغ سكان المنطقة بإضافة تشاد والسنغال حوالي 115 مليون نسمة.

في قطاع الطاقة، أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو ثلثي سكان هذه الدول لا يحصلون على الكهرباء، ما يفتح مجالا أمام إسرائيل لتقديم حلول لهذه البلدان في قطاعات الري والزراعة وإنتاج الطاقة الشمسية وتوفير الكهرباء للمناطق النائية. وهذا ما يدعو إليه الباحث متان دانيال في دراسته التي نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ يرى أن هذه المجالات قد تتيح فرصا للتعاون مع دول الساحل، بما يفتح أمامها أسواقا ناشئة ويعزز حضورها الإقليمي.



وكان نتنياهو أول زعيم من خارج أفريقيا يحضر قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في زيارة عدت نقلة في الحضور الإسرائيلي بغرب أفريقيا عام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري لا يزال محدودا جدا بين تل أبيب ودول الساحل، ففي عام 2024 لم يتجاوز التبادل التجاري بين إسرائيل ومالي 130 ألف دولار، ونحو 293 ألف دولار مع بوركينا فاسو، و60 ألف دولار فقط مع النيجر.

ويظل الفضاء الأمني والعسكري هو ميدان الاختراق الإسرائيلي الأهم للمنطقة. في مالي مثلا، لا يقتصر الأمر على المسيرات الإسرائيلية التي استخدمتها القوات الألمانية، بل يمتد إلى أنظمة المراقبة والإنذار المبكر. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أفادت نشرة "أفريكا إنتليجنس" بأن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، عبر شركتها التابعة في بلجيكا "بلجيان أدفانسد تكنولوجي سيستمز"، فازت بعقد أممي لتوفير أنظمة مراقبة وإنذار مبكر في ثلاث قواعد تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، المعروفة اختصارا باسم "مينوسما" (MINUSMA). وقد أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة اكتمال التعاقد على خدمات المراقبة المتكاملة للمخيمات، من دون أن يسمي الشركة الموردة.

وهناك أمثلة أقدم على وصول السلاح الإسرائيلي إلى المنطقة؛ فقد وثق الباحث سيمون فيزمان، في ورقة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في أكتوبر/تشرين الأول 2011، توريد 37 مركبة مدرعة من طراز "رام-2000″، تنتجها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى تشاد، منها 6 مركبات عام 2006 و31 مركبة عام 2008. وقد أشارت دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عام 2021 إلى مشاركة وسطاء إسرائيليين في ترتيب صفقات سلاح بين صربيا ودول أفريقية من بينها النيجر، بما يسلط الضوء على أهمية وساطة الأطراف الثالثة في هذا المجال.



دبلوماسية متقلبة وعقبات سياسية

لم تتطور العلاقات الدبلوماسية بالوتيرة نفسها في جميع دول الساحل وجوارها، كما لم تخل من انتكاسات وتحديات، بعضها ارتبط بمواقف هذه الدول من القضية الفلسطينية. وتمثل تشاد نموذجا واضحا لمسار العلاقات المتذبذبة مع تل أبيب، فبعد قطيعة دبلوماسية استمرت عقودا، جرى استئناف العلاقات في يناير/كانون الثاني 2019، عقب زيارة قام بها نتنياهو إلى العاصمة نجامينا. ولكن السفير الإسرائيلي لم يقدم أوراق اعتماده سوى عام 2022، ثم افتتحت تشاد سفارتها في إسرائيل في فبراير/شباط 2023. وسرعان ما أصيب هذا التقارب بانتكاسة بعد انطلاق الحرب على غزة؛ إذ استدعت تشاد ممثلها الدبلوماسي في إسرائيل للتشاور بعد شهر من الحرب احتجاجا على قتل المدنيين في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ولم يكن هذا الموقف منفصلا عما قاله الرئيس الراحل إدريس ديبي أثناء زيارته إلى إسرائيل عام 2018، حين شدد على تمسك بلاده بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ومرة أخرى، أعلنت تشاد في سبتمبر/أيلول 2025 إغلاق سفارتها في تل أبيب "لأسباب مالية"، مؤكدة أن القرار لا يعني قطع العلاقات الثنائية. ثم شهد الشهر الماضي تطورا جديدا، مع تقديم ريتشينسكي سبيفاكوف أوراق اعتمادها، وتصريحها بأن الرئيس التشادي أبلغها نيته تعيين سفير جديد لبلاده في إسرائيل.



تجسد هذه المراوحة بين الاستمرار والقطيعة العقبات التي تواجه مساعي إسرائيل لتوسيع دائرة الحضور في بلدان المنطقة. وتبدو هذه الصعوبة أكبر، عندما ننظر إلى نموذج العلاقة مع موريتانيا، إذ انتقلت من علاقات دبلوماسية كاملة في أكتوبر/تشرين الأول 1999 إلى قطعها رسميا عام 2010. وقد لعبت حروب إسرائيل على غزة دورا حاسما في هذا التصدع الذي بدأ بتجميد العلاقات، ثم انتهى إلى قطعها وإغلاق السفارة في نواكشوط نهائيا. وفي سياق موجة التطبيع التي شملت عددا من الدول العربية ضمن ما عرف باتفاقات أبراهام 2020، جددت الحكومة الموريتانية نفيها لأي اتصالات مع إسرائيل، مؤكدة أن موقفها يستند إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض إجراء اتصالات سرية مع تل أبيب.

أما بوركينا فاسو، فلم يكن طريقها أقل تعقيدا؛ فرغم الموقف التاريخي المبدئي الذي جسدته بقطع علاقاتها عام 1973 ورفضها التطبيع طوال الثمانينيات، مهدت التسعينيات لعودة العلاقات على خلفية مسار السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تلك الفترة. وبعد عقود من هذا الاستئناف، عاد التقارب للواجهة في يونيو/حزيران 2026 مع تسلم الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي غير المقيم، والمتواجد في أبيدجان.

ولم يقتصر التقارب على استئناف العلاقات الدبلوماسية؛ ففي عام 2008، وصف موقع "لوفاسو" الزراعة بأنها المجال الرئيسي للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى مساهمة خبراء إسرائيليين في إنشاء مزرعة في "لومبيلا" قرب "واغادوغو"، إلى جانب خطط توسيع التعاون ليشمل المجال الاجتماعي. وحتى الآن يبدو أن مجالات التعاون بين الطرفين قد شملت قطاع الزراعة، وإن لم تظهر مؤشرات على تعاون أمني واستخباري رغم ما تواجهه بوركينا فاسو من تهديدات أمنية.

وبالنسبة إلى مالي والنيجر لا يبدو أنهما خارج حسابات إسرائيل الباحثة عن توسيع حضورها وفق سياسة النفس الطويل. وعلى خلاف بوركينا فاسو، اتخذت مساعي التقارب بين مالي وإسرائيل مسارا مختلفا، إذ قطعت باماكو علاقاتها مع تل أبيب عام 1973، وعادت مؤشرات التقارب بينهما بداية من عام 2017، حين التقى نتنياهو بالرئيس المالي وقتها إبراهيم بوبكر كيتا على هامش قمة إيكواس التي حضرها رئيس الوزراء الإسرائيلي في عاصمة ليبيريا.

أما النيجر التي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل عام 1996 بعد قطعها في 1973، فقد قطعتها مرة أخرى عام 2002. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نفت الحكومة النيجرية إجراء مفاوضات سرية لاستئناف العلاقات، مؤكدة تمسكها بمواقفها المعلنة تجاه القضية الفلسطينية. وقد انتهى إلى الفشل مسعى أمريكي في مارس/آذار 2023 لدفع النيجر نحو استئناف العلاقات مع إسرائيل بعد الانقلاب الذي جرى في البلاد. ويكشف هذا التحرك إصرارا إسرائيليا على تطبيع علاقاتها مع بلدان الساحل، رغم العقبات السياسية والاجتماعية. وتكشف الحالتان التشادية والبوركينية أن العلاقات الدبلوماسية تتيح لإسرائيل قنوات للتواصل، وإن ظلت هذه القنوات محدودة التأثير.



القضية الفلسطينية.. عقبة إسرائيل

رغم محاولات الاختراق الإسرائيلية، فإن شعوب وبعض حكومات دول الساحل لا تزال تنظر إلى إسرائيل بوصفها قوة احتلال. وقد سجلت دول المنطقة مواقف تاريخية تجاه القضية الفلسطينية أثرت على فرص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. رسميا، تتباين مواقف دول المنطقة، فلا تمتلك مالي والنيجر وموريتانيا علاقات حالية بإسرائيل، فيما جمعت تشاد وبوركينا فاسو بين فتح قنوات دبلوماسية أو فنية، والتأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن عمليا تبدو مواقف كل الدول متفقة في رفض الاحتلال وشجب ممارساته، وعدم النظر إلى إسرائيل باعتبارها شريكا أساسيا.

ويظهر هذا في الموقف داخل الأمم المتحدة، ففي مايو/أيار 2024، صوتت مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو لصالح قرار يعزز حقوق فلسطين في المشاركة في الأمم المتحدة، ويدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر إيجابيا في طلب عضويتها الكاملة. وفي 18 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أيدت الدول الخمس قرارا يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. وتواصل هذا الاتجاه في ديسمبر/كانون الأول 2024، حين صوتت هذه الدول مرة أخرى لصالح قرار التسوية السلمية، ثم أيدت بعد عام قرارا مماثلا، وقرارا آخر بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وهذه التصويتات ليست مجرد أرقام تحصى، لكنها توضح أن القضية الفلسطينية تظل عاملا حاضرا في علاقات إسرائيل بدول الساحل، من دون أن تمنع بالضرورة استمرار التواصل معها.

أما المواقف الشعبية، فتقدم بدورها مؤشرات على البيئة التي تتحرك فيها إسرائيل، وما قد تفرضه من قيود على محاولات بناء نفوذ حقيقي ومستدام. ففي فترة العدوان على غزة، عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اندلعت عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالحرب. ففي النيجر، خرجت مظاهرة في نيامي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفعت فيها أعلام فلسطينية ورددت شعارات مناهضة لإسرائيل. وفي مالي، أتت دعوات الجمعيات الإسلامية والمدنية إلى التضامن مع الفلسطينيين داخل الجامع الكبير في باماكو يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لتعكس دور الشبكات الدينية والمدنية في إبقاء هذا الملف حاضرا في المجال العام، فيما كشفت الشعارات التي رفعت في احتجاج واغادوغو يوم 7 يونيو/حزيران 2024 عن امتداد هذا التضامن إلى الخطاب الاحتجاجي في بوركينا فاسو.



أما في تشاد، فإن استدعاء القائم بالأعمال من إسرائيل بعد بدء الحرب، ثم نفي إجراء مفاوضات بشأن استقبال فلسطينيين مهجرين من غزة مع مطلع عام 2024، يبرزان حساسية هذا الملف. وقد أعادت الحرب الأخيرة على غزة إنتاج سرديات محلية حول إسرائيل والغرب في المنطقة، ففي تقرير صادر عن معهد "تمبوكتو" عام 2026، رُصدت ثلاثة خطابات بارزة في الفضاء المعلوماتي الساحلي: تفكيك صورة القوة الغربية، وانتقاد الازدواجية في المواقف الدولية، وكيف قدمت إيران نموذجا للصمود أمام الهيمنة الغربية.

يبدو جليا إذن أن إسرائيل لا ينظر إليها في منطقة الساحل بمعزل عن سياساتها وتحالفاتها في الشرق الأوسط، أو بمعزل عن الصراع الأوسع على السيادة والنفوذ ومقاومة الغرب، وهما مسألتان في غاية الحساسية في بلدان عانت من الاستعمار ومن انتهاك السيادة. وهذا ما يجعل وجود علاقات دبلوماسية ثم تحويلها إلى علاقة مستدامة صعبا على المدى البعيد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسلاح والأمن.

سياسة النفس الطويل وطرق الأبواب الصغيرة

يطرح كل ما سبق سؤالا جوهريا حول قدرة إسرائيل على تحويل اختراقاتها في المنطقة إلى علاقات دائمة ومستقرة تعطيها مساحة أكبر للتأثير في حسابات بلدان الساحل الأفريقي.

العقبة الأولى أمام هذا الانتقال من الفرص المحدودة إلى التواجد المؤثر الدائم، هي أن الواقع يؤكد وجود علاقات تعاون واتصالات في مجالات بعينها منذ سنوات، دون أن يعني ذلك أن دول الساحل أصبحت أقرب سياسيا إلى إسرائيل، كما أن نجاح أي علاقة ثنائية لا يمنح أي ضمان بتكرار التجربة في الدول المجاورة نظرا لتعدد الشركاء المتاحين وثقلهم، كما أن حضور روسيا وتركيا ودول الخليج وإيران أكثر رسوخا في بعض المجالات.

تقدم تشاد مثالا واضحا هنا، ففي أغسطس/آب 2023، زار وفد من الصندوق القومي اليهودي البلاد لتبادل الخبرات الزراعية، مع التركيز على زراعة النخيل ومكافحة التصحر، وشملت أنشطته أم جرس (ِشرق) ونجامينا، وبعدها بثلاث سنوات، كشفت السفيرة الإسرائيلية عن وجود تعاون أمني واستخباري بين البلدين، مؤكدة أن بعض جوانبه لا يمكن الإعلان عنها. ولكن معظم هذه المشاريع التعاونية لم تمض قدما بحسب الاتفاقات الموقعة، ولا يبدو أن العلاقات الأمنية والاستخبارية قد تعمقت وفق المأمول في تل أبيب.



وفي بوركينا فاسو، شارك مختصون إسرائيليون في برامج تدريبية زراعية، فيما استقبل الرئيس إبراهيم تراوري، في 26 يونيو/حزيران 2026، سفيرا إسرائيليا جديدا وتسلم أوراق اعتماده. وجاءت الخطوة لافتة في ظل توتر علاقات تراوري مع عواصم غربية وتقاربه مع روسيا، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التساؤل عن دوافع هذا التقارب مع تل أبيب. ومع ذلك، أشارت الرئاسة البوركينية إلى أن الإطار المؤسسي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين البلدين لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وقد تشكل منافع هذه المشروعات الفنية أهمية محلية إذا انعكست نتائجها بصورة ملموسة على حياة الناس، بما قد يدفع بعضهم إلى دعم استمرارها، وهو أحد رهانات إسرائيل حاليا كي يصبح لها موطئ قدم في الساحل. غير أن الانتفاع من مشروع لا يعني بالضرورة قبول العلاقة السياسية التي أتاحته، خصوصا أن هناك قيودا واضحة، من بينها المواقف الحكومية والشعبية تجاه إسرائيل كسلطة احتلال في الشرق الأوسط، والصورة الذهنية المرسومة لدى فئات واسعة من الرأي العام ذي الأغلبية المسلمة. فقد يستفيد مزارعون من خبرة زراعية، أو تستفيد مؤسسة صحية من تدريب متخصص، بينما يظل الرأي العام في مجمله معترضا على التطبيع مع إسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين.



إن وجود فرص اقتصادية في بلدان الساحل، وحاجة هذه البلدان إلى التكنولوجيا والخبرة الإسرائيلية، وتبنيها سياسة تنويع الشركاء في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، لا يعني أن الطريق بات مفتوحا أمام إسرائيل لبناء حضور واسع، لا سيما أن هناك شركاء آخرين وجودهم ملموس ويلقى قبولا أكبر مقارنة بأي حضور إسرائيلي. فالصين ترتبط بدول المنطقة عبر التجارة والتمويل والبنية التحتية، بينما وسعت روسيا تعاونها الأمني والسياسي مع عدد من حكومات الساحل، وتلعب تركيا دورا عبر العلاقات الاقتصادية والتعليمية. أما إسرائيل، فتستطيع عرض خبرات متخصصة في الزراعة وإدارة المياه والتكنولوجيا والأمن السيبراني، لكن عليها أولا التغلب على عقبات عديدة داخل المجتمعات الساحلية وفي صفوف النخب الحاكمة أيضا.

إسرائيل موجودة في الساحل الأفريقي منذ عقود، دون أن يتحول تواجدها إلى علاقة مستقرة ودائمة، ناهيك بقدرتها على بناء إستراتيجية نفوذ مؤثرة في المنطقة تجعلها في مصاف اللاعبين الكبار هناك، ولعل الأرقام المتواضعة للتبادل التجاري خير دليل على التغلغل المحدود جدا لتل أبيب في المنطقة. من منظورها، تتعامل الدولة العبرية مع الساحل بمنطق الأبواب المتفرقة التي تحاول طرقها، وأحيانا ما تفعل ذلك عن طريق أطراف ثالثة كما رأينا في بعض الصفقات، بدلا من النظر إلى المنطقة وكأن لها مفتاحا واحدا يمكن أن يفتح الطريق.