خبرني - كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام الاتصالات الفضائية الإسرائيلي «HiSKY» في عملياتها العسكرية ضد جسر كيرتش، الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وذلك خلال سلسلة ضربات نُفذت بين 16 و19 نوفمبر الجاري.

وبحسب التقرير، جُهزت بعض الذخائر والطائرات المسيّرة الأوكرانية بالنظام الإسرائيلي، الذي يتيح الاتصالات والتحكم فوق الأراضي الروسية والمناطق الأوكرانية المحتلة، في وقت تواجه فيه خدمات «ستارلينك» و«ستارشيلد» التابعة لشركة «سبيس إكس» قيوداً تشغيلية تحد من استخدامها في بعض المناطق والمهام العسكرية.

وأوضحت المصادر أن القوات الأوكرانية استخدمت «HiSKY» أيضاً في عمليات البحث عن منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الروسية، ما يشير إلى توظيفه في مهام استطلاع واستهداف ذات أهمية عسكرية.



ويتميز النظام، الذي طورته شركة إسرائيلية تأسست عام 2015، بقدرات تشغيلية مختلفة عن منظومة «ستارلينك»، لكنه أكثر تعقيداً في الاستخدام، ويتطلب وجود متخصصين لمتابعة تشغيله خلال المهام. ولذلك يُرجح أن يقتصر استخدامه على العمليات العسكرية ذات الأولوية العالية، بدلاً من المهام اليومية الروتينية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قيود متكررة واجهتها خدمة «ستارشيلد» العسكرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وأثرت في عمليات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، خصوصاً المهام المرتبطة باعتراض الطائرات المسيّرة الروسية النفاثة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أشار سابقاً إلى استمرار بعض القيود على الخدمة فوق الأراضي المحتلة، رغم ما وصفه بإشارات إيجابية من الجانب الأميركي.



وشهد جسر كيرتش، المعروف أيضاً بجسر القرم، سلسلة هجمات أوكرانية استخدمت خلالها أسلحة محلية الصنع، بينها صواريخ «نبتون» وطائرات مسيّرة من طراز «باليانيتسيا».

وأفادت التقارير بأن الضربات تسببت في انهيار قوس معدني وتضرر جزء من المسار المخصص لحركة المركبات، ما ألحق أضراراً بأحد أهم خطوط الإمداد الروسية إلى شبه الجزيرة.

ولم تصدر كييف أو تل أبيب تأكيداً رسمياً بشأن استخدام النظام الإسرائيلي في تلك العمليات، فيما سبق أن تحدثت تقارير روسية عن العثور على أجهزة «HiSKY» ضمن حطام طائرات مسيّرة أوكرانية أُسقطت فوق الأراضي الروسية.