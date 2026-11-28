خبرني - مع حلول الشتاء وقصر ساعات النهار، قد يقضي كثيرون معظم وقتهم داخل المنازل والمكاتب، فلا يتعرضون لضوء الشمس إلا لفترات قصيرة. ولا يقتصر تأثير قلة الضوء على الشعور بالخمول أو تغير المزاج، إذ تشير دراسة حديثة إلى احتمال ارتباط التعرض للضوء الساطع نهاراً بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وتفتح النتائج الباب أمام تساؤلات حول دور الضوء في تنظيم الساعة البيولوجية والنوم وصحة الدماغ، لكنها لا تثبت أن زيادة التعرض له تمنع الخرف بصورة مباشرة، بحسب تقرير نشره موقع "Yahoo health".



ماذا وجدت الدراسة؟

نشرت الدراسة في دورية "General Psychiatry"، وشملت أكثر من 87 ألف بالغ، بمتوسط عمر تجاوز 62 عاماً. ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تعرضوا لضوء ساطع لا تقل شدته عن 5 آلاف لوكس لمدة 42 دقيقة يومياً، ارتبطت لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بانخفاض نسبته 17%، مقارنة بمن تعرضوا للضوء لفترات أقصر.

كما أظهرت النتائج أن قلة التعرض للضوء الساطع ارتبطت بالخرف بدرجة أقوى من بعض عوامل الخطر الأخرى، مثل السمنة وفقدان السمع.

هل يستفيد "البوم الليلي" أكثر؟

لفتت الدراسة إلى أن الارتباط بين التعرض للضوء وانخفاض خطر الخرف كان أقوى لدى الأشخاص ذوي النمط الليلي، الذين يميلون إلى النشاط والسهر في ساعات المساء.

وبلغ الانخفاض المرتبط بالتعرض للضوء لدى هذه الفئة نحو 41%، وفق النتائج. لكن ذلك لا يعني أن الضوء يمنح أصحاب هذا النمط حماية مؤكدة، بل يشير إلى اختلاف في قوة الارتباط بين الفئات المدروسة.

كيف يؤثر الضوء في الدماغ؟

يرى جيمي زيتزر، أستاذ الأبحاث في الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة ستانفورد، أن هناك تفسيرين محتملين لهذه العلاقة.

الأول أن الضوء النهاري يساعد على ضبط الساعة البيولوجية، ما قد يحسن النوم ويعزز العمليات التي يتخلص الدماغ من خلالها من الفضلات الأيضية. ويقول زيتزر إن انتظام الإيقاع اليومي والنوم الجيد قد يرتبطان بانخفاض خطر الخرف.

أما التفسير الثاني، فيتمثل في أن التعرض للضوء قد يكون مؤشراً على الصحة العامة والقدرة على الحركة والخروج من المنزل، وليس عاملاً وقائياً مستقلاً بالضرورة.

هل تعوض صناديق الضوء غياب الشمس؟

تنتج صناديق العلاج الضوئي عادة ضوءاً تصل شدته إلى نحو 10 آلاف لوكس، وقد تكون خياراً عند صعوبة التعرض لضوء النهار. لكن شدة الضوء التي تصل إلى العين تتراجع بحسب المسافة، وقد تكون أقل من المستوى المعلن للجهاز عند استخدامه من مسافة المشاهدة المعتادة.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية حتى الآن على أن استخدام هذه الأجهزة لمدة 42 دقيقة يومياً يقلل خطر الخرف.

المشي صباحاً.. خيار عملي

ينصح زيتزر بالخروج للمشي في الصباح متى سمحت الحالة الصحية بذلك، إذ يجمع هذا النشاط بين التعرض لضوء النهار والحركة والتواصل الاجتماعي، وهي عوامل ترتبط بالصحة العامة وصحة الدماغ. وحتى الجلوس في الخارج مع تناول قهوة الصباح قد يكون مفيداً للمزاج، إذا تعذر المشي.

ارتباط لا يثبت الوقاية

تقدم الدراسة مؤشراً على أهمية التعرض لضوء النهار، لكنها لا تثبت أن 42 دقيقة يومياً تمنع الخرف أو تخفض خطره بصورة مباشرة. فقد يكون الضوء جزءاً من نمط حياة أكثر نشاطاً وانتظاماً، وهو ما يستدعي دراسات إضافية لتحديد طبيعة العلاقة.