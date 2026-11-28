خبرني - دعت 8 دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية السبت إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "في الربع الأول من عام 2027"، معتبرة في بيان مشترك أن "التجديد الديموقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين".

وفيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 تشرين الأول إلى أيلول 2027، رأت الدول الثماني (أستراليا، بلجيكا، كندا، فرنسا، لوكسمبورغ، النروج، بولندا، وبريطانيا)، أن "إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديموقراطية... ولتمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير".