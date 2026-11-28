إن الجهود والتحركات الدولية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف التكتلات والأسواق العالمية، تعكس رؤية استراتيجية شاملة تقوم على توظيف مكانة الأردن السياسية وعلاقاته الدولية المتميزة في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية.

ومن أبرز عناصر القوة التي تستند إليها هذه التحركات، ما يحظى به جلالة الملك من احترام وقبول وثقة على المستوى الدولي، وما يتمتع به من حضور فاعل ومصداقية لدى قادة الدول ومراكز القرار والتكتلات الاقتصادية العالمية. وهذه المكانة لا تمثل رصيداً سياسياً ودبلوماسياً للأردن فحسب، بل تشكل قيمة استراتيجية ذات مردود اقتصادي مهم، إذ تعزز الثقة بالمملكة كشريك موثوق ومستقر، وتدعم صورتها كبيئة جاذبة للاستثمار، وتفتح المجال أمام بناء تحالفات وشراكات اقتصادية وتجارية أكثر عمقاً واستدامة. كما تسهم في ترسيخ حضور الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بالتنافسية وعدم اليقين.

وفي إطار تكامل الجهود الملكية واستمرارية النهج في تعزيز مسيرة التحديث الاقتصادي، يبرز الدور الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في متابعة العديد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال حضوره الفاعل ومشاركته في المبادرات واللقاءات الهادفة إلى تمكين الشباب، وتحفيز ريادة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز فرص النمو والتشغيل. ويعكس هذا الدور تكاملاً في الرؤية والعمل، وحرصاً على متابعة مخرجات التوجهات الملكية وترجمتها إلى مبادرات وبرامج عملية، بما يعزز استمرارية العمل المؤسسي ويمنح مسيرة التحديث الاقتصادي زخماً متجدداً.

ولا تقتصر أهمية هذه التحركات على تعزيز العلاقات الثنائية أو فتح قنوات التواصل السياسي، بل تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني في ظل التحولات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ومن المهم قراءة هذه الجهود باعتبارها دبلوماسية اقتصادية فاعلة، تسعى إلى تحويل الثقل السياسي والمصداقية الدولية التي يتمتع بها الأردن إلى فرص اقتصادية ملموسة، تسهم في تحفيز النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تكامل الجهود الملكية مع الدور التنفيذي للحكومة، بقيادة دولة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي، باعتبارهم الطرف المسؤول عن ترجمة التوجهات والرؤى الملكية إلى سياسات وبرامج وخطط تنفيذية واضحة، والعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية، وتطوير التشريعات والإجراءات، وإزالة المعيقات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يبرز الدور المحوري للبنك المركزي الأردني في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة الجهاز المصرفي، وتوفير بيئة تمويلية مستقرة ومحفزة للاستثمار، إلى جانب دور القطاع المصرفي في توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع ذات القيمة المضافة. إن تكامل هذه الأدوار، ضمن رؤية اقتصادية موحدة وتنسيق مؤسسي فاعل، يشكل عنصراً أساسياً في تعظيم العائد الاقتصادي من التحركات الملكية والفرص والشراكات الدولية، وتحويلها إلى استثمارات حقيقية وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.

إن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الجهود من خلال برامج تنفيذية واضحة، وتنسيق مؤسسي فاعل بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة دقيقة لمخرجات الزيارات واللقاءات الدولية، لضمان ترجمة الفرص والتفاهمات والاتفاقيات إلى مشاريع استثمارية حقيقية، تسهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

فالتحرك الملكي على الساحة الدولية لا يفتح آفاقاً جديدة أمام الأردن فحسب، بل يعزز مكانته كشريك فاعل في الاقتصاد العالمي، ويضع أمام مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مسؤولية وطنية تتمثل في استثمار هذا الرصيد السياسي والدبلوماسي وتحويله إلى إنجازات اقتصادية ملموسة تنعكس على المواطن ومستوى معيشته ومستقبل الأجيال القادمة.