خبرني - خطف قراصنة صوماليون لفترة وجيزة سفينة تابعة لشركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، وذلك بعدما تنكروا في زي صيادين وتخفّوا وسط الجالية الصومالية في اليمن، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون وكالة فرانس برس، وهيئة بحرية بريطانية السبت.

وشهدت أعمال القرصنة تصاعدا قبالة سواحل القرن الإفريقي، مع تسجيل ما لا يقل عن 16 هجوما منذ نيسان/أبريل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) السبت، بأن مسلحين سيطروا على سفينة قبالة ساحل بلحاف في جنوب اليمن.

ثم أفادت في وقت لاحق بأن القراصنة "غادروا السفينة" وأنها في طريقها إلى وجهتها التالية.

وصرّح ثلاثة مسؤولين أمنيين في ولاية بونتلاند الصومالية التي تُعدّ معقلا للشبكة الرئيسية للقراصنة، لوكالة فرانس برس، بأن السفينة المعنية هي "إم في مارسا فيرغو" المملوكة لشركة "مارسا أوشن للشحن" ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، وترفع علم بنما.

وخطف السفينة ستة مسلحين صوماليين، انطلقوا من بونتلاند على متن قارب صيد وعبروا خليج عدن باتجاه اليمن، وفق المسؤولين الأمنيين الذين تتبعوا تحركاتهم من خلال مصادر داخل الجالية الصومالية.

وطلب المسؤولون الأمنيون من وكالة فرانس برس عدم كشف هوياتهم.

وأضاف المسؤولون أن القراصنة الستة عملوا عند وصولهم إلى اليمن على التخفي وسط اللاجئين الصوماليين المقيمين في جنوب البلاد، وأنهم حصلوا على الأسلحة من خلالهم.

وأكد المسؤولون أن هذا أول هجوم ينفّذه قراصنة صوماليون انطلاقا من الأراضي اليمنية.

واعتبر أحد المسؤولين أنه من الخطأ تحميل الحوثيين مسؤولية تصاعد أعمال القرصنة في المنطقة.

وقال "يطرح الجميع اسم الحوثيين عند الحديث عن أسباب استمرار القراصنة الصوماليين في خطف السفن قبالة سواحل اليمن، لكن في الواقع، هناك عناصر إجرامية مارقة من داخل مجتمع اللاجئين الصوماليين المحلي هي التي تساعد القراصنة في منطقة بونتلاند".

وأضاف "يرتبط الكثير منهم بصلات عائلية وقبلية، وغالبا ما يكون الطرفان فقيرين".



وأوضح المسؤولون الأمنيون أن هناك على متن السفينة "إم في مارسا فيرغو" 19 فردا من الطاقم، وأنهم جميعا حبسوا أنفسهم داخل غرفة آمنة.

ولم يتسنَّ لوكالة فرانس برس التأكد من هذه الرواية للأحداث بشكل مستقل.

والقرصنة تهديد يضاف إلى الاستهداف المتكرر للسفن في خضم الحرب في الشرق الأوسط.