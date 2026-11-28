خبرني - سحبت شبكة "إن بي سي" الأميركية إعلاناً تلفزيونياً يدعو إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وقررت مراجعة إجراءات الموافقة على الإعلانات، وذلك بعد انتقادات وجهها مركز سيمون فيزنتال ومنظمات أخرى.

وكان الإعلان، الذي يحمل عنوان "كل 3 ثوانٍ"، قد بُث في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) في وقت الذروة، خلال حلقة عيد الشكر الخاصة من برنامج "ساترداي نايت لايف". واشترى مساحته مشروع السياسات التابع لمعهد تفاهم الشرق الأوسط، وهو يحث على وقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بحسب تقرير نشرته مجلة فاريتي الأميركية.

مفارقة بصرية صادمة

يضع الإعلان مشهدين متقابلين. في الأول، تؤدي فتاة أميركية يافعة أعمالاً منزلية ومهام بسيطة لتوفر المال اللازم لشراء دراجة هوائية وسط ظروف اقتصادية صعبة.

وما إن تدخل الفتاة متجر الدراجات حاملة وعاء نقودها الممتلئ، حتى ينتقل المشهد إلى فتاة تقف وسط الركام في غزة. ومع ابتعاد الكاميرا، يتبين أنها تتكئ على عكاز بعد أن فقدت الجزء السفلي من إحدى ساقيها.



ويخبر الإعلان المشاهدين أن الولايات المتحدة ترسل، كل 3 ثوانٍ، نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، بموجب اتفاقية طويلة الأمد تنتهي عام 2028.

ووفقاً لمصدر مطلع، لم يكن كبار المسؤولين التنفيذيين في "إن بي سي" على علم بالإعلان قبل بثه. ودفع ذلك الشبكة إلى الشروع في مراجعة شاملة لآليات اعتماد الإعلانات والموافقة عليها.

انتقادات مركز فيزنتال

وأصدر جيم بيرك، الرئيس التنفيذي لمركز سيمون فيزنتال، بياناً مطولاً، يوم الخميس، انتقد فيه قرار الشبكة ببث الإعلان خلال حلقة ترفيهية خاصة في وقت الذروة، مشيراً إلى ما قد ينطوي عليه الإعلان من تأجيج للعداء ضد إسرائيل واليهود.

وقال بيرك إن صور الإعلان، التي تضع معاناة طفل أميركي في مقابل مأساة طفل في غزة، تقدم للمشاهدين "سردية جذابة ولكنها تفتقر إلى أي أساس"، مفادها أن معاناة العائلات الأميركية مرتبطة بطريقة ما بالدعم الأميركي لإسرائيل.



وأضاف أن اختزال سياسة خارجية معقدة في صورة واحدة مشحونة عاطفياً "يطمس الحقائق الأعمق"، ومنها حتمية حماية أرواح الإسرائيليين ووجود الدولة نفسها، واصفا تحويل معاناة الأطفال إلى "أداة للاستعراض السياسي" بأنه "تلاعب غير مقبول".

ولم يرد مشروع السياسات التابع لمعهد تفاهم الشرق الأوسط على الفور على طلب للتعليق بشأن قرار الشبكة. كما لم يتضح عدد المرات الإضافية التي كان مقرراً فيها بث الإعلان عبر منصات "إن بي سي يونيفرسال".