خبرني - في أعقاب حادث الوراق المأساوي، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين، بدأت تحركات برلمانية عاجلة، تضمنت تقديم طلبات إلى وزراء الداخلية والنقل والاتصالات، إلى جانب طرح مشروع لتعديل قانون المرور والنقل على الطرق، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

وتقدم الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يستهدف تنظيم سير مركبات النقل الثقيل ونقل المواد الخطرة، وتشديد الرقابة على المركبات والسائقين.



وقال الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتضمن إلزام مركبات النقل الثقيل بالسير في حارات ومسارات تحددها الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة والدائرية والمحاور الرئيسية، مع وضع ضوابط للتجاوز وتغيير الحارات.

وأضاف أن المشروع ينص على حظر سير مركبات نقل المواد الخطرة، بما يشمل المواد البترولية والغازات والمواد الكيميائية القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السامة، خلال أوقات الذروة على الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية داخل المدن الكبرى، مع السماح باستثناءات في حالات الضرورة، وفق تصاريح مسبقة واشتراطات محددة.

وأوضح أن مشروع القانون يلزم شركات نقل المواد الخطرة بتوفير أنظمة إلكترونية لتتبع المركبات طوال الرحلة، وتحديد مواقعها وسرعتها ومسارها ومدة توقفها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم بيانات المركبات والسائقين والتراخيص والتصاريح والمخالفات.

وأشار إلى أن المشروع يفرض التأكد من الصلاحية الفنية لمركبات النقل الثقيل وإجراء الفحص الدوري، والتحقق من سلامة الفرامل والإطارات وأنظمة التوجيه والإضاءة، فضلاً عن تأهيل السائقين وتوفير وسائل الإطفاء والوقاية والطوارئ في مركبات نقل المواد الخطرة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح عبد السلام أن مشروع القانون يتضمن فرض غرامات تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه على مخالفات قواعد سير مركبات النقل الثقيل، وترتفع إلى ما بين 50 ألفاً و200 ألف جنيه في حالات مخالفة ضوابط نقل المواد الخطرة أو شروط التصاريح أو تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وأضاف أن المشروع ينص على معاقبة المسؤول عن تشغيل المركبة أو المنشأة الناقلة بغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف جنيه، إذا ثبت علمه بعدم صلاحية المركبة فنياً أو مخالفتها اشتراطات نقل المواد الخطرة.



وتصل الغرامة، وفقاً لمشروع القانون، إلى ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو وقوع إصابات جسيمة، مع إمكانية وقف نشاط النقل أو تعليق الترخيص أو إلغائه في حالات المخالفات الجسيمة أو العود.

وفي تحرك برلماني آخر، تقدم النائب ممدوح عبد السميع جاب الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة يستهدف تطوير منظومة نقل المواد البترولية، وضمان توفيرها في مختلف أنحاء الجمهورية بطرق آمنة، من خلال وضع استراتيجية قومية متكاملة لنقل وتوزيع المواد البترولية، بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للبترول، والمحليات، ووزارة النقل.