خبرني - لم تمضِ سوى ساعات على عرض الحلقات الأولى من مسلسل "عنبر الموت"، الذي تقوم ببطولته منة شلبي حتى تسبب العمل في إثارة جدل واسع، بعد أن اعترضت نقابة التمريض المصرية على المسلسل، مطالبة بوقف عرض حلقاته، بسبب ما اعتبروه إساءة للتمريض المصري.

وتظهر منة شلبي في دور الممرضة "نادية" التي تتلقى حكماً بالإعدام بسبب إدانتها في قتل عدد كبير من المرضى داخل الرعاية المركزة للمستشفى التي تعمل بها.

وبعدها تبدأ الأحداث حينما يدخل محاميها على خط القضية، ويبدأ رحلة إبعاد حكم الإعدام عنها.



الأحداث الأولى تسببت في غضب نقابة التمريض، واتهمت العمل بتشويه صورة الممرض المصري.

وخرجت تقارير تتحدث عن نية كوثر محمود، نقيب التمريض في مصر، تحريك بلاغ إلى النائب العام المصري تطالب فيه بوقف عرض المسلسل.

الأمر الذي أغضب عدداً من صناع الدراما في مصر، حيث خرج المنتج المصري عبدالله أبو الفتوح ليعبر عن غضبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب قائلاً: "هو كل ما مسلسل أو فيلم يتعمل عن مهنة معينة يطلع لنا حد من العاملين في المهنة أو النقابة ويطالبوا بوقف العمل".



ليتحدث بعدها عن وجهة نظره، وكون العمل يحتمل الخيال، ويمكن أن يحتوي على عناصر شاذة داخل أي مهنة، ولا يعبر بذلك عن عموم المهنة.

وطلب من المتلقي أن يتابع المسلسل أو يترك مشاهدته إن لم يعجبه، دون المطالبة بوقف العرض.



وعاد في منشور آخر ليتهم ويسخر، مطالباً باقي الصناع بتقديم أعمال عن كائنات فضائية، حتى لا تكون هناك نقابة تطالب بوقف عرض العمل.

وخرج بعدها الكاتب المصري عمرو محمود ياسين منتقداً ما يجري بحق المسلسلات، حينما تتناول فئة في المجتمع، فتخرج هذه الفئة لانتقاد المسلسل والمطالبة بمنع عرضه.

وهو ما دفعه للتعليق قائلاً: "يا جماعة مفيش كده في الدنيا والله"، معتبراً أن احترام المهن لا يعني تحصين أصحابها من النقد أو التناول الدرامي.



