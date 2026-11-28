خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان،السبت، إن المملكة تتأثر اعتبارا من الأحد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تتبعها حالة من عدم الاستقرار ومنخفض جوي اعتبارا من مساء الاثنين، لتستمر فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح الشرعان أن درجات الحرارة ستنخفض الأحد بنحو 5 درجات مئوية،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وأضاف أن الفرصة تتهيأ اعتبارا من ساعات الصباح الباكر الأحد لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا في شرق المملكة، فيما يُتوقع تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة فوق الجبال وأجزاء من السهول.

وبين أن منخفضا جويا يقترب من المملكة مساء الاثنين، حيث يُتوقع هطول زخات من المطر في جنوب المملكة، بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد، قبل أن تمتد الهطولات تدريجيا لتشمل باقي المناطق.

وحذر الشرعان من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة مساء الاثنين وخلال الليل، مشيرا إلى استمرار الهطولات حتى ساعات الصباح الباكر من الثلاثاء على أن تتجدد فرص هطول الأمطار في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء.

وأشار إلى أن الأربعاء والخميس والجمعة ستشهد أجواء ماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، مع احتمال غزارة الأمطار في بعض الأحيان.

وأكد أن ما يميز الحالة الجوية المرتقبة طول فترة تأثيرها، ما يسهم في تجميع كميات من الأمطار وزيادة معدلات الهطول.