خبرني - أصدر رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو بياناً اليوم السبت، أعلن فيه موافقته على أن يرأس زعيم كتلة التغيير غادي آيزنكوت أولا حكومة وحدة وطنية على أن يكون هو رئيس حكومة بديلا.

وقال نتنياهو: "الليكود بقيادتي هو الحزب الأكبر، ومن الطبيعي أن أقود حكومة الوحدة، أو على الأقل أن أتولى رئاسة الحكومة أولا في إطار التناوب. لكن في ضوء جسامة الخطر الوجودي واحتمال تشكيل حكومة لا تملك القدرة على مواجهته، فإن مسؤوليتي بوصفي قائدا تلزمني بأن أضع كل شيء جانبا، بما في ذلك مبدأ أحقية الحزب الأكبر، وأن أوافق على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، وأن أتولى أنا منصب رئيس الوزراء البديل في بداية الولاية".



وأضاف في بيانه: "أتوقع، في ضوء موافقتي هذه، أن نبدأ فورا مفاوضات حقيقية وصادقة ومتسارعة، يبدي فيها الطرف الآخر استعدادا مماثلا للتسويات والتنازلات، لتشكيل حكومة وحدة وطنية".