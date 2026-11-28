خبرني - أكد نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد سيروس أمان اللهي، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الإيرانية، خاصةً القوات البرية، تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية القتالية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن العميد أمان اللهي أن القوات البرية منتشرة على امتداد الحدود الإيرانية، من شمال غربي البلاد وصولًا إلى الحدود المشتركة مع تركمانستان وأفغانستان.

وشدد القائد العسكري على إعداد الخطط اللازمة لمواجهة أي تهديد والدفاع عن حدود البلاد، مضيفًا أن "القدرات القتالية جرى تعزيزها في عرض الحدود وعمقها، وفق خطط أُعدّت مسبقًا وصادقت عليها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

اللواء وحيدي: القوات البحرية للجيش والحرس في حالة جاهزية تامة

ومن جانب آخر، أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "أحمد وحيدي"، اليوم السبت، أن القوات البحرية التابعة للجيش والحرس في حالة جاهزية تامة للاضطلاع بدور حاسم في مواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي أو المصالح الحيوية أو السيادة البحرية للبلاد.



العميد حيدري: أي نقطة في العالم تُطلق النار منها على إيران هي هدف مشروع لنا

من جانبه، قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد كيومرث حيدري، يوم السبت، إن مقاومة الشعب الإيراني أدت إلى تشكيل مكانة جديدة للجمهورية الإسلامية في هندسة القوة العالمية.

وهدد حيدري قائلا: إن القوات المسلحة الإيرانية في جاهزية مطلقة للرد على خطأ العدو. أي نقطة في العالم تُطلق النار منها علينا ستكون هدفاً مشروعاً لنا، وأي تهديد يتشكل ضدنا من أي موقع سيُستهدف".