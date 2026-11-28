خبرني - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي الحالي نحو 8.4 مليون دينار، مقارنة بـ 10.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبحسب البيانات الأسبوعية للبورصة، بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 42.2 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 21.5 مليون سهم، نفذت من خلال 15328 عقدا.

وجاء القطاع المالي في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 23.32 مليون دينار، بنسبة 55.32% من إجمالي حجم التداول، تلاه قطاع الخدمات بحجم بلغ 12.42 مليون دينار بنسبة 29.46%، ثم قطاع الصناعة بحجم بلغ 6.42 مليون دينار، وبنسبة 15.22%.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم الأسبوع الماضي إلى 3978 نقطة، إذ انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.85%، ولقطاع الخدمات بنسبة 1.99%، ولقطاع الصناعة بنسبة 1.33%.

ولدى مقارنة أسعار إغلاق أسهم الشركات المتداولة، والبالغ عددها 127 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 23 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، مقابل انخفاض أسعار أسهم 79 شركة.