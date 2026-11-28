قال الجيش الإيراني، السبت، إنّ مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تحقيق شروط إيران.

وأكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني أن العمل جارٍ لكسر الحصار البحري الذي يفرض، مشيرا إلى أن موانئ إيران تعمل بشكل طبيعي، وأن عمليات مرافقة السفن متواصلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن القوات البحرية للجيش تسيطر خلال الحرب الحالية على المنطقة الممتدة من شرق مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي.

أعلن الجيش الإيراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة مخصصة للاستطلاع، قال إنها معادية، في أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن تمسك بلاده بشروطها السبعة لفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار المسار الدبلوماسي، فيما ربطت طهران بدء المفاوضات بشأن ملفها النووي بتنفيذ تلك الشروط.