قال رئيس اللجنة المالية النيابية، سليمان الخرابشة، السبت، إنّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 تضمن رصد نحو مليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتسريع النمو وخلق فرص عمل والتخفيف من البطالة.

وأضاف الخرابشة، أن هذه المخصصات تشمل مشاريع مستمرة من سنوات سابقة لا تزال قيد التنفيذ، ومشاريع أخرى امتد تنفيذها من العام الماضي، إلى جانب مشاريع جديدة من المقرر البدء بتنفيذها، مؤكداً أهمية هذه المشاريع في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وأوضح أن الدور الدستوري لمجلس النواب واللجنة المالية في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة يقتصر على بحث إمكانية تخفيض النفقات، ولا يتيح لهما زيادة النفقات الواردة في المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث مع وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية إمكانية تخفيض بعض النفقات غير المبررة.

وبين الخرابشة أن اللجنة المالية بدأت منذ الثلاثاء الماضي اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وفق جدول زمني محدد جرى التوافق عليه مسبقا بين أعضاء اللجنة، ويتضمن لقاء مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع وزارات المالية والصناعة والتجارة والتموين والعمل والتخطيط والإدارة المحلية والأشغال العامة والتنمية الاجتماعية، كما التقت خلال اجتماعاتها الأخيرة ديوان المحاسبة ووزارة الشباب ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة البريد الأردني وصندوق توفير البريد والمركز الوطني للأمن السيبراني.