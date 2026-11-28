خبرني - حقق العربي فوزا ثمينا على حساب ضيفه الفيصلي بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأردني لكرة القدم لموسم 2026-2027.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، بعدما افتتح يوسف الرواشدة التسجيل للعربي عند الدقيقة 67، قبل أن ينجح باباكار في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 79.

وشكّلت الخسارة ضربة لطموحات الفيصلي في استعادة صدارة الترتيب، خاصة أنه دخل اللقاء برصيد 15 نقطة.

في المقابل، رفع العربي رصيده إلى 11 نقطة وفقًا لنتائج المباراة، بعدما حقق انتصاره الثالث، ليعزز موقعه في جدول الترتيب ويؤكد قدرته على مقارعة فرق المقدمة.