خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول جثمان المواطن الأردني البحّار محمد العتيبي رحمه الله اليوم لدفنه في المملكة.

وكان في استقبال الجثمان وعائلة المرحوم أمين عام الوزارة السفير ضيف الله الفايز وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة سلطان محمد الشامسي.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن تثمين المملكة جهود السلطات الإماراتية، وتعاونها مع الوزارة والسفارة في أبو ظبي، والتسهيلات التي قدّمتها لنقل جثمان المرحوم.

وجدّد المجالي تعازيه ومواساته لأُسرة المرحوم، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.