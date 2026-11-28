خبرني - أتاح هيكل روبوتي قابل للارتداء لطفل في السابعة من عمره المشي لأول مرة في حياته، في لحظة وصفتها أسرته بأنها "رائعة بكل المقاييس".

ويعاني إليسون فيشويك من نوع نادر من الصرع، أثر في قوته البدنية ونموه، فيما تعمل أسرته حاليًا على جمع 65 ألف جنيه إسترليني لشراء الجهاز الذي يحتاج إليه.

وقالت والدته أوليفيا، من مدينة شروزبري، إن هيكل المشي الروبوتي التجريبي، الذي طُوّر في كندا، أصبح متاحًا في المملكة المتحدة للمرة الأولى هذا العام، وإن تجربة أجريت في عيادة متخصصة في ويلز أتاحت لإليسون اتخاذ خطواته الأولى في حياته، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اطلعت عليه "العربية Business".

وأضافت والدته: "كان الأمر رائعًا بكل المقاييس. عندما تشاهد مقاطع فيديو لعائلات أخرى تشارك اللحظة التي يمشي فيها أطفالها لأول مرة، فهذا بالضبط ما شعرنا به".

وصُمم الهيكل، المزود بأرجل روبوتية، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون مشكلات متنوعة في الحركة نتيجة حالات مثل الشلل الدماغي وضمور العضلات وإصابات الدماغ.

وبينما يدعم الإطار جسم المستخدم، تساعد الأرجل الروبوتية على تحريك ساقيه في حركة تشبه المشي.

ويمكن للوالدين ومقدمي الرعاية ضبط الجهاز والتحكم فيه، بما يساعد المستخدم على بناء القوة والتحمل والثقة في استخدام ساقيه.

وقالت فيشويك إن ابنها شُخّص بالصرع المقاوم للأدوية عندما كان عمره 7 أسابيع، ورغم إمكانية السيطرة على حالته، فإنها تسببت في تأخر نموه، وانخفاض توتر عضلاته، وصعوبات في التواصل، إلى جانب نوبات الصرع.

وتستطيع هي وزوجها رعايته في المنزل، وقالت: "الأمر ببساطة هو أن تواصل التركيز وتجاوز الأيام القليلة المقبلة، وتأمل أن تمر الأزمة". وأضافت: "يصبح الأمر شيئًا تعتاد عليه".

ويعتمد إليسون حاليًا على عربة أطفال للتنقل، وقالت والدته إنه أصبح في السابعة من عمره، ويريد أن يكون جزءًا من الأنشطة المحيطة به.

وأوضحت: "عندما تكون جالسًا في عربة أطفال، يميل الناس إلى عدم الانتباه إليك. ليس عن قصد، لكن هذا ما يحدث".

وقالت إن عدم قدرته على الوقوف أو المشي يؤثر في جوانب عديدة من تفاعله مع الآخرين، حتى في أمور بسيطة مثل الخروج لمشاهدة الحيوانات في مركز بارك هول فارم الترفيهي.

وتعتقد والدته أن قدرته على الوقوف ستتيح له الاقتراب من الأشياء المحيطة به، وهو ما سيعزز ثقته بنفسه.

كيف ساعد الهيكل الروبوتي إليسون على المشي؟

وعندما علمت فيشويك بالهيكل الخارجي من شركة "Trexo Robotics"، الذي طُوّر في كندا عام 2019، أدركت أنها تريد تجربته لابنها.

وقالت: "ألححت على الشركة بشدة عندما شاهدت الجهاز على إنستغرام، ثم تواصلوا معي وأخبروني أنهم سينظمون عيادة تجريبية في جنوب ويلز".

وأوضح القائمون على التجربة أن الجهاز يساعد على تحسين قدرة إليسون على الحركة، لكنه يستجيب أيضًا لإشارات تصدر عنه، ويسجل مقدار الجهد الذي يبذله أثناء المشي.

وكانت النتائج لافتة، وقالت والدته: "مشى إليسون لأول مرة في حياته كلها". وأظهر الجهاز أن إليسون بذل بنفسه 50% من الجهد اللازم للمشي.

وأضافت: "من خلال ذلك، نعرف أن لديه رغبة في المشي".

فوائد صحية

يأمل الأطباء والأسرة أن تساعد قدرة إليسون على المشي على المدى الطويل في تحسين حالة الوركين والظهر ووضعية الجسم.

وقالت والدته: "الفوائد الصحية هائلة".

وأضافت أن الجهاز قد يساعد أيضًا على تحسين عملية الهضم، التي يعاني ابنها صعوبات فيها.

وبعد 20 دقيقة فقط من تجربة النموذج التجريبي، قالت إن "ثقته بنفسه ازدادت تدريجيًا وبشكل ملحوظ".

وأقرت بأن مبلغ 65 ألف جنيه إسترليني كبير، لكنها أعربت عن أمل الأسرة في أن يتمكن إليسون من استخدام الجهاز بعد شرائه طوال حياته.