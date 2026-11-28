خبرني - قال المدرب روبرتو مانشيني إن التراجع الحاد في عدد اللاعبين الإيطاليين الذين يشاركون بانتظام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أجبره على الاعتماد على وجوه شابة قليلة الخبرة من أجل تدعيم صفوف المنتخب الوطني.

وضم مانشيني عددا من اللاعبين الشبان إلى تشكيلته استعدادا لمباريات دوري الأمم هذا الشهر، من بينهم لاعبا منتخب الشباب ريكاردو كاسانو وسيموني لونتاني.

وتعيش إيطاليا، المتوجة بكأس العالم أربع مرات، مرحلة صعبة على المستوى الدولي بعدما فشلت في التأهل إلى النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم. ورغم فوزها على فرنسا، فإن خسارتها الثقيلة 4-1 أمام بلجيكا بددت آمالها في بلوغ دور الثمانية لدوري الأمم.

وقال مانشيني في مقابلة السبت "كان من الضروري استدعاء لاعبين شبان، لأن نسبة اللاعبين الإيطاليين في الدوري الإيطالي تراجعت إلى 30 % فقط. إنه رقم يدعو إلى القلق".

وأضاف "لا أملك خيارا آخر سوى البحث عن لاعبين يملكون الموهبة والإمكانات اللازمة للتطور".

ومنح مانشيني المهاجم ألفادجو سيسيه (20 عاما)، الذي سجل 10 أهداف مع ميلان هذا الموسم، أول ظهور دولي له في المباراة أمام بلجيكا.

وقال المدرب الإيطالي "علينا أن نتحلى بالشجاعة ونشرك هؤلاء اللاعبين في مباريات كبيرة، حتى وإن كانوا يفتقرون إلى الخبرة".

وأضاف "الأندية لا تنظر إلى مصلحة المنتخب الوطني بالقدر نفسه، ولذلك يتعين علينا إيجاد حلولنا بأنفسنا. لا جدوى من الاستمرار في الشكوى من واقع قائم منذ أكثر من 20 عاما. ما نحتاجه هو اكتشاف المواهب الجديدة ومنحها فرصة اكتساب الخبرة، حتى لو دفعنا ثمن ذلك ببعض الهزائم في البداية".

