خبرني - تستعد عمان لاستضافة النسخة الـ4 من بطولة القتال الملكية للفنون القتالية المختلطة، في الرابع من كانون الأول المقبل، بمشاركة مقاتلين أردنيين وعرب ودوليين، في حدث يسلط الضوء على تنامي حضور رياضات القتال في المملكة، وقدرتها على استقطاب مشاركات وشخصيات من الساحة الدولية.

وتشهد البطولة مشاركة أسماء بارزة في رياضة الفنون القتالية المختلطة، يتقدمها النجم العالمي جون جونز، في خطوة تستهدف تعزيز حضور البطولة واستقطاب الاهتمام الدولي، إلى جانب توظيف هذا الحضور في الترويج للأردن سياحيا والتعريف بقدرته على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وقال عبد الحميد يوسف، أحد المساهمين في البطولة، إن استضافة عمان لهذه المنافسات تشكل فرصة لتعزيز حضور الأردن في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات والتواصل مع التجارب الدولية في هذا المجال.

وأضاف إن مساهمة الأردنيين في دعم مثل هذه المبادرات والفعاليات الرياضية تمثل فرصة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار في القطاع الرياضي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تطوير الرياضة المحلية وفتح آفاق جديدة أمامها.

وتشكل استضافة مثل هذه البطولات فرصة لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة محليا، من خلال توفير مساحة للاحتكاك واكتساب الخبرات، والتعرف إلى أساليب التدريب والإعداد والمنافسة المتبعة دوليا، إلى جانب تحفيز المواهب الأردنية على التوجه نحو الاحتراف.

وتمتد أهمية الفعاليات الرياضية الدولية لقطاعات أخرى، في مقدمتها السياحة والفنادق والنقل والخدمات، فضلا عن دورها في التعريف بالأردن وقدراتها على استضافة وتنظيم المنافسات الرياضية، واستقطاب الجماهير والمهتمين من خارج الأردن.

وتأتي النسخة الـ4 من البطولة امتدادا لنسخ سابقة أقيمت في عمان خلال العام الحالي، في إطار توجه نحو تعزيز حضور الفنون القتالية المختلطة وتوسيع قاعدة المهتمين بها في المملكة.