خبرني - منح رافائيل خودار إسبانيا التقدم على بريطانيا في الدور قبل النهائي لكأس ديفيز للتنس، بعد فوزه على كاميرون نوري 6-2 و7-5 اليوم السبت.

وفرض المصنف العاشر عالميا سيطرته على المباراة مستفيدا من قوته الهجومية الكبيرة إذ حقق 32 نقطة فوز مباشر بينما عانى نوري لمواكبة إيقاعه.

وستتأهل إسبانيا لمواجهة إيطاليا في إعادة لنهائي العام الماضي إذا تغلب كارلوس ألكاراز على آرثر فيري، الذي فاجأ الكثيرين ببلوغه الدور قبل النهائي في ويمبلدون.

وكانت إيطاليا قد احتاجت إلى مباراة الزوجي الفاصلة لتخطي جمهورية التشيك أمس الجمعة، في إطار سعيها لإحراز اللقب للمرة الرابعة تواليا.

وقال خودار "كنت أعلم أن كاميرون لاعب قوي جدا، لكنني أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة للغاية اليوم وحافظت على هدوئي. كانت الأمور صعبة في النهاية، لكنني سعيد بالطريقة التي حسمت بها المباراة".

وينظر إلى خودار، البالغ من العمر 20 عاما، باعتباره أحدث المواهب الواعدة في التنس الإسباني، وقد برهن مجددا على أسباب التوقعات الكبيرة المحيطة به، بعدما مزج بين القوة والتنوع في أسلوب لعبه ليقدم عرضا لافتا أمام نوري.

وانتزع أول كسر للإرسال في منتصف المجموعة الأولى، ثم عزز تقدمه بكسر ثان ليتقدم 5-2 بعد تبادل قوي للضربات من الخط الخلفي.

وبدا خودار في طريقه لحسم المجموعة الثانية بسهولة، لكن تراجعا مؤقتا سمح لنوري بالعودة وفرض التعادل 4-4.

غير أن اللاعب الإسباني استعاد زمام المبادرة سريعا، فكسر إرسال منافسه عند التعادل 5-5، قبل أن يحسم المجموعة والمباراة.

