خبرني - بات جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، مطلبا شعبيا لدى جماهير الجزائر الناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم «فاف» لإنهاء عقد المدرب الوطني إبراهيم حمداني، بسبب تراجع مستوى منتخب الجزائر خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وكان بلماضي قد تعاقد في شهر يوليو/ تموز مع عملاق كرة القدم القطرية حتى شهر يونيو/ حزيران من عام 2027.

وعبر التقرير التالي، ترصد "العين الرياضية" 3 أسباب وراء رغبة الجماهير الجزائرية في عودة المدرب المعروف بلقب "وزير السعادة" على رأس "محاربي الصحراء".

تراجع الروح القتالية

عانى منتخب الجزائر في الفترة الأخيرة من تراجع الروح القتالية لدى لاعبيه، وهو ما انعكس سلبا على نتائجه في مختلف البطولات.

وكان المنتخب الشمال أفريقي قد فشل في تجاوز عقبة نيجيريا خلال النسخة الماضية كأس أمم أفريقيا 2025، إذ قدم لاعبوه أداء باهتا في مواجهة ربع النهائي.

وتواصل الانهيار خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، حيث تأهل بصعوبة إلى دور الـ32، قبل أن يخسر أمام سويسرا في مباراة بدا خلالها لاعبوه مستسلمين أمام التفوق البدني والفني والتكتيكي لمنافسهم.

عدم الانضباط داخل وخارج الملعب

غاب الانضباط عن لاعبي منتخب الجزائر خلال فترتي التوقف الدولي الأخيرة، مما جعل الأجواء مشحونة ومتوترة بين جميع الأطراف.

وتمرد ريان آيت نوري، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على مدربه إبراهيم حمداني، بعدما أبقاه بديلا خلال المواجهة أمام زامبيا ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

كما غاب عدة لاعبين عن المواجهتين الأخيرتين أمام توغو بسبب لعنة الإصابات، ولو أن عدة أطراف اتهمت علنا بعض النجوم بالتمارض.