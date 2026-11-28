خبرني - انقلبت جماهير إنتر ميامي على قائد الفريق ليونيل ميسي، مطلقة ضده صافرات استهجان وهتافات غاضبة، عقب الخسارة أمام كولومبوس كرو بنتيجة 0-1 في الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مشجعي إنتر ميامي وهم يوجهون انتقادات وهتافات حادة ضد ميسي بسبب تراجع أدائه في اللقاء، إذ اعتبره قطاع من الجماهير عبئا على التشكيلة، وحملوه مسؤولية الإخفاق في مواصلة المشوار بالبطولة.



وجاء الإقصاء بهدف "قاتل" سجله مهاجم كولومبوس كرو، سانتياغو رودريغيز في الوقت بدل الضائع، ليطيح بحامل اللقب من الدور الأول لكأس الدوري الأمريكي.

وتعني هذه الخسارة نهاية الموسم رسميا لميسي وزملائه دون ألقاب، بعدما ودع الفريق في وقت سابق بطولتي دوري أبطال الكونكاكاف وكأس الدوريات.

ورغم أن النجم الأرجنتيني أنهى الموسم الاعتيادي في صدارة هدافي الدوري الأمريكي، فإن هذا الخروج يعد الثاني له من الدور الأول خلال ثلاث مشاركات خاضها في الأدوار الإقصائية للمسابقة.

يذكر أن ميسي، البالغ من العمر 39 عاما، والذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب نهائيات كأس العالم 2026، يرتبط بعقد مع إنتر ميامي يمتد حتى نهاية موسم 2028.