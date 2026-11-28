خبرني - في تطور أعاد قضية قتل غامضة إلى نقطة البداية، قرَّر الادعاء العام في ولاية تكساس الأمريكية إسقاط القضية بحق رجل اشتُبه في تورطه بجريمة وقعت قبل 45 عامًا، رغم إعلان السلطات في وقت سابق التوصل إلى أدلة تربطه بالحادثة.

وكانت السلطات أعلنت في أغسطس 2026 توقيف كيلي لي براور، البالغ من العمر 68 عامًا، للاشتباه بتورطه في الاعتداء الجنسي وقتل يولاندا هيريرا، البالغة من العمر 23 عامًا، في مقاطعة بيكسار عام 1981.

وبحسب مجلة "بيبول"، قالت إدارة السلامة العامة في تكساس إن اختبارات الحمض النووي ربطت براور بالجريمة، مشيرة إلى أنه اعترف بقتل الشابة.

أدلة غير كافية

لكن مكتب المدعي العام في مقاطعة بيكسار قرر إسقاط القضية والإفراج عن براور في 16 نوفمبر الجاري، بعدما خلصت مراجعة شاملة إلى أن الأدلة المتاحة لا تستوفي المتطلبات القانونية اللازمة للمضي في توجيه تهمة القتل العمد، وفقًا لقناة "KSAT".

وأكد الادعاء العام أنه اجتمع بعائلة الضحية لشرح أسباب القرار، مشيرًا إلى إمكانية إعادة فتح القضية في حال ظهور أدلة جديدة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى 18 أبريل 1981، عندما عثر أطفال على جثة هيريرا في أحد الحقول، فيما كشفت التحقيقات تعرضها لاعتداء جنسي وضرب أفضى إلى وفاتها، بعد أيام من مشاهدتها للمرة الأخيرة وهي عائدة إلى منزلها من حانة محلية.

خيبة أمل

وأثار قرار الإفراج عن المشتبه به استياء عائلة الضحية، التي كانت تأمل في طي صفحة القضية بعد عقود من الانتظار.

ووصفت ماري غونزاليس، ابنة عم الضحية، القرار بأنه "صفعة على الوجه"، مؤكدة أنه أعاد فتح الجروح القديمة دون تحقيق العدالة التي انتظرتها العائلة طويلًا.

وأوضحت غونزاليس أن المدعين أبدوا شكوكًا بشأن نتائج اختبارات الحمض النووي، في ظل احتمال ارتباط العينة بشقيق براور، بحسب ما أُبلغت به.

وبذلك، تبقى الجريمة دون حسم قضائي بعد مرور 45 عامًا على وقوعها، وسط آمال عائلة الضحية في ظهور أدلة جديدة تقود إلى كشف ملابساتها.