خبرني - رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، افتتاح محطة المناصير للغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، في منطقة الريشة شمال شرق المملكة، في خطوة تعزز الاستفادة من مصادر الغاز الطبيعي المحلية، وتدعم تنافسية القطاعات الصناعية.

وأكد الخرابشة أن المشروع يأتي ضمن جهود المملكة لتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والتوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة، بما يسهم في خفض كلف الطاقة على الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وبيّن أن مشروع الغاز المضغوط واحدّ من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المُرتقبة في منطقة الريشة، حيث سيتم نقل إنتاج هذه المشاريع من الغاز لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود عبر صهاريج نقل مُتخصصة.

وأضاف أن المشروع يستهدف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة الى مادة الديزل اكثر من 50٪؜، وبالنسبة الى مادة الوقود الثقيل اكثر من 20٪؜ ، اما بالنسبة الى مادة الغاز المسال تقدر النسبة باكثر من 40٪؜.

وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يشكل إضافة جديدة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لتطوير حقل غاز الريشة تمثل بارقة أمل لمستقبل قطاع الطاقة في المملكة، في ظل ارتفاع الإنتاج اليومي من الحقل إلى نحو 120 مليون قدم مكعب، مع توقعات بارتفاعه إلى 416 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2029-2030.

وأكد الخرابشة أن تنفيذ المشروع جاء ثمرة لتكاتف جهود مختلف الجهات، وبما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مشدداً على استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بهدف استغلال الكميات الإضافية المُنتجة من حقل الريشة الغازي بفتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز من المنطقة إلى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه ولتزويد المستهلكين بالغاز الطبيعي، مما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسّع في فرص العمل، وتقليل الكُلف التشغيلية على الصناعات.

وأشار إلى ان الوزارة تعمل بالإضافة إلى مشروع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية على متابعة إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي عمان والزرقاء ضمن خطط الوزارة لتوفير مصدر طاقة نظيف و مستدام وأقل كلفة.



من جانبه عبر مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري عن فخره اليوم بتشغيل المشروع الفريد من نوعة في الأردن، حيث ستعمل الشركة على نقل الغاز الطبيعي المستخرج من محطة الريشة بعد ضغطه وتوفيره للصناعات الوطنية.

واضاف خوري “ أن المشروع يستهدف القطاع الصناعي و يساهم في دعم الصناعات الاردنية بتمكينها من منافسة الصناعات اقليمياً وعالمياً “.

ولفت إلى أن الكمية الموردة من شركة البترول الوطنية الى شركة المناصير تصل الى 4 مليون قدم مكعب يومياً، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الرئيسية التي تم انشاؤها بـ 6 مليون قدم مكعب يومياً.

وأضاف خوري أن المشروع بداية لشركة المناصير للزيوت والمحروقات في مجال الغاز المضغوط التي تتطلع الى مشاريع عديدة مستقبلا.

وباشرت شركة المناصير للزيوت والمحروقات بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض القطاعات الصناعية ، بالاضافة الى انشاء 11 محطة استقبال وإعادة تعبئة للشاحنات في مواقعها الممتدة في جميع محافظات المملكة .

ومن المُتوقع أن تنخفض الكُلف التشغيلية للصناعات المُستخدمة للغاز الطبيعي من (25%-50%) و سيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي في الأردن، وتزيد من القدرة التنافسية لها، جراء الانخفاض في الكُلف، إلى جانب تحسين إيرادات شركة البترول الوطنية وتمكينها من التوسّع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً.

وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس ادارة هيئة مفوضي قطاع الطاقة والمعادن ، وقائد المنطقة العسكرية الشرقية / القوات المسلحة الاردنية، قائد للواء الاول ، و مساعد قائد كتيبة حرس الحدود الاولى ، رئيس بلدية الرويشد ، ومدير عام الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية، و رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية ومديرها العام ، بالاضافة الى رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير المهندس زياد المناصير.

المناصير رواد الطاقة.