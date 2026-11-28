خبرني - تمكنت السلطات العراقية اليوم السبت، من تفكيك شبكتين لتهريب النفط في محافظتي بابل وديالى، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة عمليات التهريب وحماية الثروات النفطية للبلاد.

وأوضح جهاز الأمن الوطني العراقي، أنه ضبط أنبوبا نفطيا مثقوب في منطقة الإسكندرية بمحافظة بابل، والقبض على 10 أشخاص بتهمة العمل ضمن شبكة لتهريب المنتجات النفطية.

وذكر الجهاز، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن قوة مشتركة من شرطة بابل ومفارز الأمن الوطني تمكنت من ضبط الأنبوب النفطي المثقوب في منطقة الإسكندرية.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن القبض على 10 أشخاص يعملون ضمن شبكة لتهريب النفط.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية السبت، إحباط محاولة تهريب مشتقات نفطية ومواد صناعية في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية قادمة من إحدى المحافظات إلى ديالى".

وتابعت، أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد الصناعية المخالفة للضوابط كانت معدة للتهريب بطرق غير قانونية".