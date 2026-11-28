خبرني - قال وزير الصحة إبراهيم البدور، خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الصحة، إن عدد مراجعي مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية يتراوح بين 80 و100 ألف مراجع يوميا، لافتا إلى أن نحو 10 آلاف مريض يراجعون مستشفيات البشير يوميا، منهم 7000 مريض يراجعون العيادات، و3000 مريض يراجعون أقسام الطوارئ.

وقال البدور إن الوزارة حرصت على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، وأطلقت العديد من المبادرات والخطط التي تسهل على المرضى، مبيناً أنها أطلقت مؤخرا خدمة "واتس ثرو" في 10 مراكز صحية شاملة في عمّان، لتسهيل استلام أدوية الأمراض المزمنة وتقليل وقت الانتظار، مشيرا إلى العمل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل المزيد من المراكز الصحية والمستشفيات.