خبرني - في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، نظّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) حوالي 44 فعالية ضمن أسبوع الريادة العالمي 2026، بمشاركة أكثر من 1,300 شاب وشابة، وذلك في فروعها الـ 8 المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وتنوّعت موضوعات الفعاليات التي نظّمتها المنصة لتواكب احتياجات الشباب ومتطلبات سوق العمل والاقتصاد الرقمي، حيث شملت البرمجة، وتصميم تجربة المستخدم (UX/UI)، والتصنيع الرقمي، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، وبناء نماذج الأعمال، ومفاهيم ريادة الأعمال، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التسويق وصناعة المحتوى، والتعريف بمنصّة Claude وإمكانياتها وتطبيقاتها العملية، بما أتاح للمشاركين فرصة التعرّف على أحدث الأدوات والتوجهات التكنولوجية وتطبيقاتها في مختلف المجالات.

وقدّم هذه الفعاليات نخبة من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات، من خلال ورش عمل وجلسات تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة التعلّم المباشر، واكتساب المعرفة العملية، وتبادل الخبرات والأفكار، والتعرّف على تجارب متنوعة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وتحرص منصّة زين للإبداع (ZINC) على المشاركة سنوياً في أسبوع الريادة العالمي؛ تجسيداً لدورها المتواصل في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في المملكة، وحرصها على المساهمة في نشر ثقافة المبادرة والإبداع، وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، كما تعكس استضافة الفعاليات في فروع المنصة المنتشرة في مختلف المحافظات حرص المنصة على توسيع نطاق وصول المعرفة والخبرات إلى الشباب، وإتاحة مساحات لهم للتفاعل والتعلّم والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يعزز شمولية المشاركة ويوسّع أثر المبادرات الريادية على مستوى المملكة.

