خبرني - ي إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصحية والمساهمة في نشر الوعي الصحي في المجتمع المحلي، شاركت جامعة عمان العربية في الاحتفالية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وذلك بتنظيم من مركز صحي ساكب الشامل في محافظة جرش ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عواد محافظ جرش ، وبحضور كلّ من : الدكتورة سماح العمري عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية، والدكتورة رند القضاة مدير مركز صحي ساكب الشامل، الدكتور صائب أبو عبود مدير مديرية صحة محافظة جرش في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور علاء هديب رئيس قسم التثقيف الصحي في وزارة الصحة ، والمحامي مروان العبود رئيس لجنة صحة المجتمع المحلي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمعية والكوادر الصحية .

وأكدت الدكتورة العمري في كلمتها على أهمية الانتباه إلى أنماط الحياة اليومية وتأثير العوامل النفسية، ولا سيما القلق والتوتر على مستويات السكر في الدم، موضحةً أن التوتر يرتبط بارتفاع هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تحرير الغلوكوز من مخازن الكبد وارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة، خاصة لدى المصابين بداء السكري، كما تناولت الدكتورة العمري سبل التعايش مع مرض السكري، وأهمية اتباع الممارسات الصحية السليمة، إلى جانب دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على إدارة المرض وتحسين جودة حياتهم.

من جانبه أكد الدكتور أبو عبود على أهمية إحياء هذه المناسبة الصحية العالمية في تسليط الضوء على داء السكري، باعتباره أحد أبرز التحديات الصحية التي تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، والالتزام بالفحوصات الدورية واتباع أنماط الحياة الصحية، للحد من مضاعفات المرض وتحسين جودة حياة المصابين به، مُشيراً إلى أن التوعية الصحية تشكل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، وأكد الدكتور أبو عبود الدور المحوري الذي تؤديه المراكز الصحية في الوصول إلى أفراد المجتمع وتقديم الإرشاد الصحي وتعزيز السلوكيات الوقائية، وأهمية الشراكة بين القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والفعاليات المجتمعية في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات الصحية.

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية في إطار حرصها على تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الصحية، والمساهمة في نشر الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية والتثقيف المجتمعي.



