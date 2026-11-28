خبرني - استعرض وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الصحة، أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026، إلى جانب الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية والرقمية.

وقال البدور إنه تم تعيين 3435 موظف في وزارة الصحة عام 2026 ومتوقع تعيين مثلهم في العام 2027، وفبول 750 طبيب مقيم في كافة التخصصات و70 طبيب اختصاص في التخصصات الفرعية والدقيقة عام 2026 .

وأشار البدور إلى أن عدد مراجعي مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية يتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف مراجع يومياً، لافتاً إلى أن حوالي 10 آلاف مريض يراجع مستشفيات البشير يوميا، منهم 7000 مريض يراجعون العيادات و3000 مريض يراجعون أقسام الطوارئ.

وقال البدور إن الوزارة حرصت على تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن حيث اطلقت العديد من المبادرات والخطط التي تسهل على المرضى، مبيناً أن الوزارة أطلقت مؤخراً خدمة “واتس ثرو” في 10 مراكز صحية شاملة في عمّان لتسهيل استلام أدوية الأمراض المزمنة وتقليل وقت الانتظار، مشيراً إلى العمل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل المزيد من المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف أن الوزارة طورت آلية شراء وتوزيع الأدوية وفقاً للاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، بما يضمن توفر المخزون الآمن ويعزز كفاءة التوزيع ويحد من الهدر، كما استحدثت عيادات تقييم للمرضى المحولين من المراكز الصحية في مستشفيي البشير وحمزة الحكومي، تتيح تقييم المريض في اليوم نفسه وتوجيهه إلى الاختصاص المناسب.

وأشار البدور إلى إضافة 26 عيادة تخصصية أسبوعياً في مستشفيي الزرقاء الحكومي والأميرة بسمة ضمن المرحلة الأولى من خطة التوسع في العيادات المسائية، بهدف توسيع نطاق وصول المواطنين إلى الخدمات التخصصية، إلى جانب توحيد بروتوكول علاج السرطان في القطاع العام واعتماد 26 دليلاً سريرياً، بما يعزز توحيد الممارسات العلاجية ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وأوضح أن الوزارة أعادت تنظيم مواعيد العيادات الخارجية في مستشفيي البشير وحمزة الحكومي، لتحسين إدارة المواعيد والحد من الازدحام وتسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية، كما نفذت أكثر من 1350 قسطرة قلبية طارئة خلال الفترة المسائية منذ تطبيق البروتوكول الموحد للجلطات القلبية الحادة هذا العام، ما أسهم في تعزيز فرص إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية وتحقيق وفر تجاوز المليون دينار.

وبين البدور أن الوزارة وضعت خطة تشغيلية لمعالجة تأخر مواعيد تصوير الثدي بالأشعة (الماموغرام)، تستهدف إنهاء تراكم المواعيد وتسريع الكشف المبكر، ووحدت إجراءات علاج الجلطات الدماغية ونقل المرضى لتعزيز سرعة التدخل الطبي وتحسين فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

ولفت إلى تمديد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً في 13 مركزاً صحياً بالقرب من مستشفيات البشير والأمير فيصل والزرقاء وحمزة الحكومي، لتسهيل حصول المواطنين على الرعاية وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ، إلى جانب تنفيذ خطة وطنية لتحسين خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي بما يرفع كفاءة التشغيل ويسرّع التشخيص ويحد من فترات انتظار المرضى.

وأضاف أن الوزارة أطلقت خدمة قياس رضا المرضى في عيادات الباطنية بمستشفى البشير لتعزيز جودة الخدمة والاستماع إلى ملاحظات المراجعين وتحويلها إلى فرص للتحسين.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمستشفيات، أشار البدور إلى افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد في إربد بسعة 504 أسرّة، ليكون ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة، ويشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في شمال المملكة، كما تم إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عمان الميداني وتخصيص 40 سريراً للكلى و44 سريراً للعناية الحثيثة و70 سريراً للطوارئ، لتعزيز الطاقة الاستيعابية والخدمات التخصصية.

وأضاف أنه تم افتتاح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي، والبدء بالأعمال التنفيذية لتوسعة مستشفى الأمير فيصل في الرصيفة ضمن خطط تطوير البنية التحتية الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مستشفى مادبا الجديد ضمن الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع الخدمات في مختلف المحافظات.

وأكد البدور تجهيز وتفعيل قسم جراحة القلب المفتوح في مستشفى الزرقاء الحكومي لتعزيز خدمات جراحة القلب وتوفيرها للمواطنين ضمن القطاع الصحي الحكومي، وافتتاح وحدة عمليات جراحة الأعصاب في مستشفيات البشير ووحدة العلاج البيولوجي بسعة 16 سريراً.

وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، وتوسعة وحدة غسيل الكلى في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وفي إطار تطوير الخدمات داخل المستشفيات، أوضح البدور أن الوزارة أعادت تأهيل قسم الطوارئ السابق في مستشفى حمزة الحكومي، وحولته إلى 8 عيادات تخصصية و4 نوافذ للصيدليات لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات وتحسين تنظيم مراجعاتهم.

وأضاف أنه تم إعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل، وافتتاح مركز الزميلات الصحي الأولي في لواء الموقر ومركز الحمراء الصحي في المفرق، ضمن جهود الوزارة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لـ16 مركزاً صحياً، منها 7 مراكز شاملة و9 مراكز أولية، لتحسين بيئة تقديم الخدمة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وفي مجال التحول الرقمي، قال البدور إن الوزارة وسعت نطاق عمل مركز الصحة الرقمية الأردني وربطته بـ7 مستشفيات حكومية إضافية، ليصبح عدد المستشفيات المرتبطة به 12 مستشفى في تخصصات العناية الحثيثة والأشعة وغسيل الكلى، بالإضافة إلى 3 مراكز صحية مرتبطة به، والعمل على ربط 11 مركزاً صحياً إضافياً.

وبين أن عدد المنشآت الصحية المحوسبة وصل إلى 456 منشأة، تشمل 31 مستشفى و418 مركزاً صحياً و7 منشآت أخرى، بعد حوسبة 59 مركزاً صحياً ومستشفى خلال عام 2026، كما تم توسيع تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية ليشمل 4 مستشفيات و76 مركزاً صحياً ومختبرين خلال العام، ليصل مجموع المنشآت المستفيدة إلى 192 منشأة.

وأضاف أن الوزارة فعّلت خدمة توصيل الأدوية في 32 مركزاً صحياً ومستشفى خلال عام 2026، ليصل مجموع المنشآت التي تقدم الخدمة إلى 422 منشأة، كما طورت نظام إدارة سلسلة التزويد الطبي ليشمل 348 مركزاً صحياً و23 مستشفى، وعززت قدرات تخزين المطاعيم بافتتاح غرفتي تبريد بسعة إضافية تبلغ 70 متراً مكعباً.

وفي سياق تعزيز الجودة والحوكمة، أشار البدور إلى إطلاق السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2025–2030، لترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز سلامة الرعاية الصحية في مختلف المنشآت، وموافقة مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026–2030 والبدء بإجراءات إطلاقها لتحديد أولويات التطوير وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والخدمات الصحية.

وأضاف أن الحكومة قررت تفعيل دور المجلس الصحي العالي ليكون مرجعية وطنية في رسم السياسات الصحية، بالتوازي مع مراجعة التشريعات بما يواكب متطلبات التطوير في القطاع، فيما تعمل الوزارة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية 2026–2029، لتعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية للسياحة العلاجية وتطوير هذا القطاع وفق أسس الجودة والتنافسية.