خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الصحية، شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية في الفعالية التوعوية "WALK 4 DIABETES" ، التي نظمتها الجمعية الأردنية للعناية بالسكري، في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة مجموعة من طلبة الكلية، وبإشراف كل ّمن : الدكتورة بيان الطريفي، والدكتور إبراهيم مبارك، والدكتورة ليلى محمد السعيد.

وقدّم طلبة تخصص التغذية العلاجية والحميات مداخلات توعوية متخصصة، استعرضوا خلالها مجموعة من الإرشادات والتوصيات الصحية المتعلقة بالتغذية السليمة، مؤكدين على أهمية تبنّي أنماط غذائية متوازنة، والوعي بالاختيارات الغذائية الصحية، والحد من الاستهلاك المفرط للسكريات، بما يعزز الصحة العامة ويسهم في الوقاية من مرض السكري وتقليل مخاطره ومضاعفاته، في تجسيد لدورهم في نقل المعرفة العلمية وتوظيفها في خدمة المجتمع.

وعلى هامش الفعالية التقى المشاركون برئيسة الجمعية الأردنية للعناية بالسكري الدكتورة نديمة شقم، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المحلي، وتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة الصحية، وتشجيع تبنّي أنماط حياة صحية، بما يعزز الوقاية من مرض السكري ويسهم في الحد من انتشاره.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية على تعزيز انخراط طلبتها في الأنشطة والفعاليات الصحية والمجتمعية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتوظيف معارفهم الأكاديمية في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الصحية، بما يعكس رسالة جامعة عمان العربية في تعزيز المسؤولية المجتمعية والإسهام في بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة.

