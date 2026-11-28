خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز مشاركة طلبتها في المحافل العلمية والتكنولوجية، ودعم انخراطهم في المجتمعات الهندسية المتخصصة، شارك الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE AAU) في الجامعة، ممثلاً بمجتمع الفضاء والأنظمة الإلكترونية (IEEE AESS)، في فعاليات افتتاح مجتمع الذكاء الحسابي (IEEE CIS YU) في جامعة اليرموك، وبحضور أكاديمي وطلابي واسع.

ومثّل جامعة عمان العربية في الفعالية الدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة ومستشارة فرع (IEEE) في الجامعة ، إلى جانب وفد من طلبة الجامعة من أعضاء الفرع الطلابي (IEEE AAU)، وشهدت الفعالية مشاركة فاعلة لطلبة الجامعة من خلال جناح تعريفي، استعرض من خلاله الطلبة مجتمعات الطاقة والقدرة (IEEE PES)، والروبوتات والأتمتة (IEEE RAS)، والفضاء والأنظمة الإلكترونية (IEEE AESS) وأبرز مشاريعها الهندسية، وأنشطتها العلمية، وإنجازات طلبتها في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرص جامعة عمان العربية على دعم المبادرات الطلابية العلمية، وتعزيز حضور طلبتها في المجتمعات الهندسية والتكنولوجية، وإتاحة الفرص أمامهم لتبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم ومواكبة التطورات في المجالات العلمية والتقنية.