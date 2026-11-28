خبرني - طُرح عقار فاخر في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، يضم كوخًا ريفيًّا احتفظ بتفاصيله منذ إقامة الأميرة ديانا فيه قبل نحو خمسة أشهر من وفاتها، للبيع مقابل 150 مليون راند؛ ما يعادل نحو 9 ملايين دولار.

وبحسب مجلة "بيبول"، يقع العقار المعروف باسم "تاريستون" في منطقة "أبر كونستانتيا"، ويمتد على مساحة فدانين، تحيط بهما سلسلة جبال "تيبل ماونتن"، وكان مملوكًا في السابق لتشارلز سبنسر، الشقيق الأصغر للأميرة الراحلة.

وأقامت ديانا في العقار خلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا في مارس 1997، التي التقت خلالها الرئيس آنذاك نيلسون مانديلا، وناقشت معه أزمة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، قبل وفاتها في حادث سير بباريس في أغسطس من العام ذاته، عن عمر ناهز 36 عامًا.

تفاصيل لم تتغير

ووفقًا للشركة العقارية المسؤولة عن البيع، لا يزال الكوخ يحتفظ بأثاثه وديكوراته كما تركتها الأميرة ديانا، رغم مرور نحو ثلاثة عقود على زيارتها الأخيرة.

ويضم الكوخ غرفة معيشة وأخرى للطعام ومطبخًا ومدفأة، إلى جانب غرفة نوم رئيسية مزودة بحمام خاص، فيما تتيح الأبواب الزجاجية الوصول إلى شرفة مطلة على الحديقة.

أما المنزل الرئيسي، فيضم مساحات واسعة للمعيشة، وغرفة طعام، ومسرحًا خاصًّا يتسع لتسعة أشخاص، وغرفتي دراسة، فضلًا عن مبنى سكني إضافي.

مرافق فاخرة

ويتميز العقار بمجموعة من المرافق الترفيهية، تشمل حوض سباحة كبيرًا، وملعب تنس، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وغرفة بخار، إضافة إلى حدائق للورود والخضراوات، وجدول مائي وشلال وبركة للأسماك.

وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، باع تشارلز سبنسر العقار لشركة فرنسية عام 2012، فيما تعود ملكيته الحالية إلى عائلة فرنسية تعمل في مجال الأعمال وتهتم بجمع الأعمال الفنية الأفريقية.

ويمنح عرض العقار للبيع فرصة لاقتناء مكان ارتبط بإحدى المحطات الأخيرة في حياة الأميرة ديانا، ولا يزال يحتفظ بجانب من ذكرياتها بعيدًا عن القصور الملكية البريطانية.